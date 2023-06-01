Marvel'in yeni evreni beyaz perdede: İşte bu hafta sonu sinemaseverlerle buluşacak filmler

Komedi tutkunlarını sinemaya çekecek Eyvah Babam (About My Father), babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Robert De Niro’nun başrolde olduğu iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olayları konu alan filmde, Sebastian’ın nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşması anlatılıyor.