Marvel'in yeni evreni beyaz perdede: İşte bu hafta sonu sinemaseverlerle buluşacak filmler
Sinemaseverler 2 Haziran Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Marvel evreni hayranlarını sinemalarda bekliyor olacak.
Komedi tutkunlarını sinemaya çekecek Eyvah Babam (About My Father), babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Robert De Niro’nun başrolde olduğu iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olayları konu alan filmde, Sebastian’ın nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşması anlatılıyor.
Senaryosunu John Walsh’ın yazdığı, Mary Harrron’un yönetmen koltuğunda oturduğu Dali Diyarı (Daliland), büyük sergisine hazırlanan Savador Dali ve ona yardım eden genç asistanının hikayesini konu ediniyor.
Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo’dan oluşan oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Hypnotic: Zihin Avı (Hypnotic), Dedektif Danny Rourke’un küçük kızı Minnie’yi ararken başından geçenleri konu ediniyor. Kaybolan kızını arayan dedektifin ipuçların peşinden giderken karşısına çıkan insanların zihinlerine yön verip algısını yönetebilen hipnotiklerle mücadele etmek zorunda kalacaktır.
Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğinde müzikal türünde sinemaseverlerle buluşacak Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in şöhret basamaklarını tırmanışını konu ediniyor. Filmde, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen sanatçıların yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatılıyor.