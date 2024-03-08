'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı: İşte 10 yılda yaşananlar
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Oscar selfiesinin üzerinden geçen on yılda fotoğraftaki ünlülerin hayatları pek yolunda gitmedi. Bu durum, selfienin 'lanetli' olduğu iddialarını gündeme getirdi.
Oscar Ödülleri'nin 2014'te düzenlenen töreninde sunuculuğu üstlenen Ellen DeGeneres, sosyal medyada gündem olan bir selfie çekti.
Ntv'nin aktardığına göre, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraftan sonra ünlü isimlerin çoğunun hayatları veya kariyerleri yolunda gitmedi.
Ellen DeGeneres'in 2014 Oscar selfiesinde yer alan isimlerin başına gelenler...
ELLEN DEGENERES
Ellen DeGeneres 2020 yılında "zehirli bir iş ortamı" oluşturmakla ve çalışanlarına zorbalık yapmakla suçlandı. Bu iddiaların ardından sunucunun programı sona erdi.
Sosyal medya platformlarında DeGeneres, "Yaşayan En Kötü İnsan" olarak adlandırılmaya başlandı.
JENNIFER LAWRENCE
Jennifer Lawrence'ın özel fotoğrafları 2014 yılında bilgisayar korsanları tarafından internete sızdırıldı.
Oyuncu verdiği bir röportajda, sızdırılan fotoğraflarının asla üstesinden gelemeyeceği bir travma olduğunu söyledi.
KEVIN SPACEY
Oyuncu Kevin Spacey, 2017 yılında cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Her ne kadar jüri Spacey'i suçsuz bulsa da Netflix'te yayınlanan 'House of Cards' dizisi oyuncuyu kadrosundan çıkardı.
Oyuncu daha sonra ABD ve İngiltere'de çok sayıda benzer cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ancak bunların hepsinden ya beraat etti ya da suçlamalar düşürüldü.
BRAD PITT VE ANGELINA JOLIE
Ünlü çift Brad Pitt ve Angelina Jolie "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle selfieden iki yıl sonra ayrıldı.
Resmi olarak 2020 yılında boşanan altı çocuk sahibi Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, henüz ayrılmadan önce özet jette yaşadıkları şiddet olayının boşanma sebebi olduğu ileri sürülmüştü. Olayı mahkemeye taşıyan isimsiz şikayetçinin Angelina Jolie olduğu ortaya çıkmıştı.
BRADLEY COOPER
Oyuncu Bradley Cooper, 2014 yılında ikinci Oscar'ına "American Hustle" filmi ile aday gösterildi.
Oyuncu selfiden beri 10 dalda daha Oscar adayı gösterildi (yönettiği ve yazdığı filmler dahil) ve asla kazanamadı.
JARED LETO
Jared Leto, selfienin çekildiği 2014'ten beri "Suicide Squad", "Zack Snyder's Justice League", " House of Gucci ", " Morbius " ve "Perili Köşk"te rol aldı. Oyuncunun filmleri gişe başarısızlıklarıyla anılıyor.
JULIA ROBERTS
Julia Roberts, 2014'ten bu yana gişede başarısızlık yaşıyor.
Başrolünü George Clooney'yle paylaştığı romantik komedi “Ticket to Paradise”, gişe başarısızlıklarıyla dolu on yıl içindeki tek parlak noktası oldu.
MERYL STREEP
Hollywood’un en başarılı isimlerinden Meryl Streep’in 45 yıllık eşi Don Gummer ile 2017 yılından beri ayrı olduğu ortaya çıktı.
Usta oyuncunun 45 yıllık evliliği, bu selfieden 3 yıl sonra sona erdi.