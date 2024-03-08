'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı: İşte 10 yılda yaşananlar

KEVIN SPACEY

Oyuncu Kevin Spacey, 2017 yılında cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Her ne kadar jüri Spacey'i suçsuz bulsa da Netflix'te yayınlanan 'House of Cards' dizisi oyuncuyu kadrosundan çıkardı.

Oyuncu daha sonra ABD ve İngiltere'de çok sayıda benzer cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ancak bunların hepsinden ya beraat etti ya da suçlamalar düşürüldü.