Kulüp dizisi karakterlerinin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı: Hikâyeyi anlatan Rana, senarist kadrosundaymış...
Netflix'in sevilen Türk yapımı Kulüp dizisinin gerçek bir hikayeden esinlenildiğini birçok kişi bilmiyor. Dizinin senarist kadrosunda yer alan Rana Denizer, ikinci sezonda seyircinin karşısına çıkan Rânâ'nın ta kendisi...
Netflix'in sevilen yapımı "Kulüp" dizisini izlemeyen ya da duymayan yoktur.
Gerçek bir ailenin hikayesine dayanan dizide, 1940'lı ve 50'li dönemlerdeki Türkiye'yi izliyoruz.
"Peki hangi ailenin hikayesini anlatıyor?" derseniz, çok da uzaklarda aramanıza gerek yok: Dizinin senarist kadrosunda yer alan Rana Denizer'in ailesinin hayatını anlatıyor.
Dizide Denizer'in anneannesi Matilda Aseo ve annesi Raşel'in hikayesini ailenin gözünden izliyoruz: Dizinin mihenk taşlarından olan bu karakterler ile dönemin zorluklarına ve güzelliklerine bizzat şahitlik ediyoruz.