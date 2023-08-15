Kültür ve Turizm Bakanlığı 42 belgesel filme destek verecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, film destekleri için yapılan 178 başvurudan 42'sini kabul etti. Kabul edilen projelere toplam 6 milyon 750 bin lira destek verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 178 başvuru içinden 42 belgesel film yapım projesine toplamda 6 milyon 750 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada destekleme kararlarının, bakanlık temsilcisi ve sinema meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda alındığı ifade edildi.
Bakanlığın bu yıl tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağladığı bildirilen açıklamada, “Bakanlık tarafından bu yıl ayrıca, 34 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 311 bin 500 lira, 51 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 237 bin 500 lira, 6 kısa animasyon film yapım projesine 595 bin lira, 2 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 345 bin lira olmak üzere 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek kararı alınmıştı. Böylelikle 2023 yılında sinema sektörüne aktarılan destek 26,4 milyon liraya ulaştı” ifadeleri kullanıldı.
Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısının ağustos ayının sonunda gerçekleştirilecek.