Kültür-sanatın kalbi Kadıköy'de atacak! Kalamış Yaz Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi; tiyatrolar, sinemalar, konserler ve birbirinden özel daha birçok etkinlikle Kadıköylülere dopdolu bir yaz sezonu yaşatmaya devam ediyor. Her yıl merakla beklenen ve yoğun ilgiyle takip edilen Kalamış Yaz Festivali için artık geri sayım başladı. Yaza damgasını vuracak konserler ve filmlerle 7 Temmuz’da başlayacak festival kapsamında 43 konser, 17 film gösterimi olmak üzere toplam 60 etkinlik yapılacak. 10 Eylül’e kadar sürecek festivalin açılışı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Charlie Chaplin filmiyle yapılacak. Chaplin’in 1925 yapımı “Altına Hücum” filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.