Korku, aksiyon, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler

7 Temmuz Cuma günü sinemaseverler beyaz perdede yeni yapımlar ile bulaşacak. Hafta sonu animasyondan aksiyona, korkudan drama önemli yapımlar vizyonda yer alacak.

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Korku, aksiyon, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler - Resim: 1
Franz Rogowski’nin canlandırdığı Belaruslu Aleksei, Fransız pasaportu alabilmek amacıyla Fransız Yabancı Lejyonu’na yazılmak üzere hiçbir belgesi olmadan Avrupa’yı boydan boya geçer. Nijer Deltası’nda, çevre isyancısı Jomo, köyünün tehdit eden petrol şirketlerine karşı savaşırken kız kardeşi Udoka da kaçma hayalleri kurar. Artık bir komando olan Aleksei, bu bölgede görevlendirilir. Sınırların, yaşamın ve ölümün ötesinde, kaderleri kesişecek midir? Elektronik müzik ritminden destek alan görselliğiyle dikkat çeken Disco Boy, bilinmeyene, insan ruhunun karanlığına dalarken, “Her iki bakış açısını, her iki tarafı da tümüyle keşfeden bir savaş filmi yapmak istedim,” diyen Abbruzzese’nin ifadesiyle “giderek saykodelik, gizemli, şamanik bir hâl alıyor”.
Alman görüntü yönetmeni Helene Lovart 'Disco Boy'a yaptığı olağanüstü sanatsal katkı nedeniyle Gümüş Ayı Ödülü'nün sahibi oldu. 
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Korku, aksiyon, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler - Resim: 2

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Bonibomlar: Kediler Peşimizde (Barkers: Mind the Cats!), çıktıkları tatilde kendilerini türlü maceraların içinde bulan sevimli bir köpek ailesinin hikayesini konu ediyor. Dedelerini ziyarete kır evine giden 5 çocuklu sevimli bir köpek ailesi, orada karşılaştıkları sevimli kediler ile çeşitli maceralar yaşarlar.

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Korku, aksiyon, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler - Resim: 3

Senaryosunu Arash Amel’in yazdığı, Scott Waugh’un da yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike),  Çinli bir özel güvenlikçinin hayatını konu ediniyor. Filmde, Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasıyla Jackie Chan’in hayat verdiği özel güvenlik personelinin orada bulunanları koruma mücadelesi anlatılıyor. 

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Korku, aksiyon, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler - Resim: 4

Patrick Wilson yönetmenliğinde vizyona giren Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı (Insidious: The Red Door), iblislerini dindirmek için korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Josh ve Dalton’un hikayesini konu ediniyor. Josh ve Dalton ailelerinin karanlık geçmişi ve yeni, daha güçlü bir dizi korkunç olayla yüzleşip, kırmızı kapının arkasında saklanan Öte’nin daha derinlerine gitmelidir.

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