Korku, aksiyon, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda sinemaseverleri bekleyen filmler
7 Temmuz Cuma günü sinemaseverler beyaz perdede yeni yapımlar ile bulaşacak. Hafta sonu animasyondan aksiyona, korkudan drama önemli yapımlar vizyonda yer alacak.
Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Bonibomlar: Kediler Peşimizde (Barkers: Mind the Cats!), çıktıkları tatilde kendilerini türlü maceraların içinde bulan sevimli bir köpek ailesinin hikayesini konu ediyor. Dedelerini ziyarete kır evine giden 5 çocuklu sevimli bir köpek ailesi, orada karşılaştıkları sevimli kediler ile çeşitli maceralar yaşarlar.
Senaryosunu Arash Amel’in yazdığı, Scott Waugh’un da yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike), Çinli bir özel güvenlikçinin hayatını konu ediniyor. Filmde, Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasıyla Jackie Chan’in hayat verdiği özel güvenlik personelinin orada bulunanları koruma mücadelesi anlatılıyor.
Patrick Wilson yönetmenliğinde vizyona giren Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı (Insidious: The Red Door), iblislerini dindirmek için korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Josh ve Dalton’un hikayesini konu ediniyor. Josh ve Dalton ailelerinin karanlık geçmişi ve yeni, daha güçlü bir dizi korkunç olayla yüzleşip, kırmızı kapının arkasında saklanan Öte’nin daha derinlerine gitmelidir.