Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'sansürlenen Atatürk rozeti' iddialarına çok sert tepki
“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 28. bölümünde geçen bir sahnesinde 'Fatih' karakterinin Atatürk rozetinin sansürlendiği iddiaları dizinin yapımcısını öfkelendirdi.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 28. bölümünde geçen bir sahnesiyle ilgili yapılan spekülasyon Gold Film’in sahibi Faruk Turgut’u sinirlendirdi. Turgut, yayınladığı açıklamayla iddiayı yalanladı.
Sevda Güngördü isimli takipçi “Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta 28 bölümündeki Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör’ün ceketini yakasındaki Atatürk figürünün karartırılması karşısında ağzım açık kaldı. Bu kadar mı korkuluyor Atatürk’ten? Karartmaya izin veren dizi yapımcı ve yönetmenini protesto ediyorum” yazmış, bu yorum günler sonra sosyal medyada gündem olmuştu.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 28. bölümünde geçen bir sahnesiyle ilgili yapılan spekülasyon Gold Film’in sahibi Faruk Turgut’u sinirlendirdi. Sevda Güngördü isimli takipçi “Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta 28 bölümündeki Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör’ün ceketini yakasındaki Atatürk figürünün karartırılması karşısında ağzım açık kaldı. Bu kadar mı korkuluyor Atatürk’ten? Karartmaya izin veren dizi yapımcı ve yönetmenini protesto ediyorum” yazmış, bu yorum günler sonra sosyal medyada gündem olmuştu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Faruk Turgut konuyla ilgili yapılan yorumlar artınca açıklama yaptı ve “Kızılcık Şerbeti dizimizde oyuncunun ceketindeki giyim firmasının logosunu kapattığımız için, ‘Atatürk rozetin kapattılar’ diye algı yaratan zavallılara sesleniyorum. Benim Atatürk’e olan sevgimi ve saygımı sorgulamak sizin haddiniz olamaz. Benim yollum da belli, çizgim de…” dedi.