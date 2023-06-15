Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'sansürlenen Atatürk rozeti' iddialarına çok sert tepki

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Faruk Turgut konuyla ilgili yapılan yorumlar artınca açıklama yaptı ve “Kızılcık Şerbeti dizimizde oyuncunun ceketindeki giyim firmasının logosunu kapattığımız için, ‘Atatürk rozetin kapattılar’ diye algı yaratan zavallılara sesleniyorum. Benim Atatürk’e olan sevgimi ve saygımı sorgulamak sizin haddiniz olamaz. Benim yollum da belli, çizgim de…” dedi.