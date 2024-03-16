Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Doğa'nın partneri olacak

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sürpriz bir isim daha katılıyor. Diziye yeni katılacak ismin Sıla Türkoğlu'nun yeni partneri olması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti Show TV
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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Doğa'nın partneri olacak - Resim: 1

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir isim daha katılıyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Doğa'nın partneri olacak - Resim: 2

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’ne Gold Film’le anlaşan oyuncu Kaan Taşaner'in diziye dahil olması bekleniyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Doğa'nın partneri olacak - Resim: 3

Taşaner'in, oyuncu Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni partneri olarak kadroya dahil olması bekleniyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Doğa'nın partneri olacak - Resim: 4

Dizinin kadrosuna beyin kanaması geçirerek bir dizi operasyon geçiren Settar Tanrıöğen’in yerine ‘Abdullah Ünal’ karakterini canlandırmak üzere Ahmet Mümtaz Taylan dahil olmuştu.

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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Doğa'nın partneri olacak - Resim: 5
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