Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Doğa'nın partneri olacak
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sürpriz bir isim daha katılıyor. Diziye yeni katılacak ismin Sıla Türkoğlu'nun yeni partneri olması bekleniyor.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir isim daha katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’ne Gold Film’le anlaşan oyuncu Kaan Taşaner'in diziye dahil olması bekleniyor.
Taşaner'in, oyuncu Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni partneri olarak kadroya dahil olması bekleniyor.
Dizinin kadrosuna beyin kanaması geçirerek bir dizi operasyon geçiren Settar Tanrıöğen’in yerine ‘Abdullah Ünal’ karakterini canlandırmak üzere Ahmet Mümtaz Taylan dahil olmuştu.