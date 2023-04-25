Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı?
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, "Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı, yok mu" tartışmalarını köşesine taşıdı.
"Türkiye sansürden yıllarca çok çekti, ama sansür ve yasaklı filmler dönemi biteli çok oldu." değerlendirmesini yapan Eyüboğlu, yazısını şöyle sürdürdü:
Kemal Sunal’ın ‘Köşeyi Dönem Adam’ filmindeki 1 Mayıs görüntüleri sansüre takıldı, ama yasaklı filmi hiç olmadı.
“Vikipedia’da ‘Kemal Sunal’ın oynadığı filmlerin çoğu televizyonda yayınlanırken, ‘Zübük’ neredeyse yayınlanmamıştır’ yazıyor ama” diyenler olabilir.
O satırları yazan bile ‘yasak’tan bahsetmiyor, sadece “Neredeyse yayınlanmamıştır” diyor, ama o da doğru değil... Ertürk gibi yanılmamak ve yanıltmamak için Türk sinemasının canlı hafızası ve sinema yazarı Ali Can Sekmeç’e sordum konuyu.