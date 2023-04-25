Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı?

O satırları yazan bile ‘yasak’tan bahsetmiyor, sadece “Neredeyse yayınlanmamıştır” diyor, ama o da doğru değil... Ertürk gibi yanılmamak ve yanıltmamak için Türk sinemasının canlı hafızası ve sinema yazarı Ali Can Sekmeç’e sordum konuyu.