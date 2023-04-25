Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, "Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı, yok mu" tartışmalarını köşesine taşıdı.

Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı? - Resim: 1

"Türkiye sansürden yıllarca çok çekti, ama sansür ve yasaklı filmler dönemi biteli çok oldu." değerlendirmesini yapan Eyüboğlu, yazısını şöyle sürdürdü: 

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Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı? - Resim: 2

Kemal Sunal’ın ‘Köşeyi Dönem Adam’ filmindeki 1 Mayıs görüntüleri sansüre takıldı, ama yasaklı filmi hiç olmadı.

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Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı? - Resim: 3

“Vikipedia’da ‘Kemal Sunal’ın oynadığı filmlerin çoğu televizyonda yayınlanırken, ‘Zübük’ neredeyse yayınlanmamıştır’ yazıyor ama” diyenler olabilir.

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Kemal Sunal’ın yasaklı filmi var mı? - Resim: 4

O satırları yazan bile ‘yasak’tan bahsetmiyor, sadece “Neredeyse yayınlanmamıştır” diyor, ama o da doğru değil... Ertürk gibi yanılmamak ve yanıltmamak için Türk sinemasının canlı hafızası ve sinema yazarı Ali Can Sekmeç’e sordum konuyu.

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