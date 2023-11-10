Kasım ayında başlayacak olan yerli diziler belli oldu: 'Şahsiyet' geliyor
Box Office Türkiye, kasım ayında televizyon veya dijital platformlarda seyirciyle buluşacak yerli dizileri derledi.
Bir Derdim Var
İtalya yapımı 'Oltre la soglia' adlı diziden uyarlanan 'Bir Derdim Var', günlük hayatlarında sorunlarla boğuşan, suça sürüklenmiş ergenleri topluma geri kazandıran psikiyatrist Nilüfer'in hikayesini takip ediyor.
Kanal: Kanal D
Yayın Günü: 9 Kasım 2023
Yönetmen: Burak Müjdeci
Senarist: Yekta Torun, Deniz Gürlek
Oyuncular: Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
'Uyanış Büyük Selçuklu' ve 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizilerinin yapımcısı Akli Film imzası taşıyan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi', Kudüs'ü işgalden kurtaran, Eyyûbîler Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini merkeze alıyor.
Kanal: TRT 1
Yayın Günü: 13 Kasım 2023
Yönetmen: Sedat İnci
Senarist: Serdar Özönalan
Oyuncular: Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener
Şahsiyet - 2. Sezon
Haluk Bilginer'e En İyi Erkek Oyuncu dalında Uluslararası Emmy ödülü kazandıran 'Şahsiyet', ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi, emekli adliye memuru Agah Beyoğlu'nun Alzheimer teşhisinden sonra değişen yaşamını konu ediniyor.
Platform: GAIN
Yayın Günü: 13 Kasım 2023
Yönetmen: Onur Saylak
Senarist: Hakan Günday
Oyuncular: Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta, Erdal Özyağcılar, İlker Aksum
Paramount Plus orijinali olarak hazırlanan, Barbara Nadel'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan 'Türk Dedektif', işinde başarılı dedektif Çetin İkmen ile ortağı Mehmet Süleyman'ın suç ve suçlularla mücadelesini konu ediniyor.
Platform: TV+
Yayın Günü: Kasım 2023
Yönetmenler: Niels Arden Oplev, Lynsey Miller, Nisan Dağ
Senarist: Ben Schiffer
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ethan Kai, Yasemin Allen, Erol Afşin
Yayına başlayan diziler
Şahane Hayatım
'Aşk 101', 'Kiralık Aşk', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi fenomen dizilerin senaristi Meriç Acemi imzası taşıyan 'Şahane Hayatım', zor şartlar altında büyüyen Şebnem'in türlü engellere rağmen kurduğu şahane hayatının geçmişinden gelen bir iz sonucu değişmesini konu ediniyor.
Kanal: Fox TV
Yayın Günü: 1 Kasım 2023
Yönetmen: Çağrı Bayrak
Senarist: Meriç Acemi
Oyuncular: Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cavadzade, Serkan Keskin, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu
Sakla Beni
OGM Pictures'ın bu sezonki ilk yeni dizisi 'Sakla Beni', Naz ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde müstakbel eşinin hizmetlisi İncila ile tanışan Mete'nin değişen yaşamını takip ediyor.
Kanal: Star TV
Yayın Günü: 2 Kasım 2023
Yönetmen: Nadim Güç
Senaristler: Armağan Gülşahin, Nergis Otluoğlu Akoğlu
Oyuncular: Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Ceyda Düvenci, Tamer Levent, Şenay Gürler
Terzi - 3. Sezon
'Terzi', üçüncü sezonuyla ekranlara döndü. Dizi, en yakın arkadaşının müstakbel eşine gelinlik hazırlamaktayken ona aşık olan bir terzinin hikayesine odaklanıyor.
Platform: Netflix
Yayın Günü: 3 Kasım 2023
Yönetmen: Cem Karcı
Senarist: Rana Mamatlıoğlu, Bekir Baran Sıtkı
Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül, Olgun Şimşek
(Kaynak)