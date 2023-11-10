Kasım ayında başlayacak olan yerli diziler belli oldu: 'Şahsiyet' geliyor

Sakla Beni

OGM Pictures'ın bu sezonki ilk yeni dizisi 'Sakla Beni', Naz ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde müstakbel eşinin hizmetlisi İncila ile tanışan Mete'nin değişen yaşamını takip ediyor.

Kanal: Star TV

Yayın Günü: 2 Kasım 2023

Yönetmen: Nadim Güç

Senaristler: Armağan Gülşahin, Nergis Otluoğlu Akoğlu

Oyuncular: Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Ceyda Düvenci, Tamer Levent, Şenay Gürler