Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde

İran’daki kadın mücadelesini anlatan Reyhan filmi, Türkiye’de de gösterime girecek.

İran Kadın hakları Reyhan
Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde - Resim: 1

İran Sinemasının merak uyandırıcı ve ödüllü yönetmeni Abbas Rafei’den kadın mücadelesine dair çektiği filmi Reyhan, yakında gösterime girecek.

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Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde - Resim: 2

Reyhan’ın erkek adaletiyle mücadelesini anlatan film unutulmaz karakterleri ve benzersiz atmosferiyle de öne çıkıyor.

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Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde - Resim: 3

İran sinemasının yakından tanıdığı, Roshanak Gerami, Parivash Javadi, Roya Hosseini, Ali Or gibi yüzler de filmde yer alıyor.

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Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde - Resim: 4

Reyhan, 2007’de dekorasyon şirketinde çalıştığı sırada ofisini dekore etmek isteyen eski istihbaratçı doktor Murtaza Abdülali Serbendi'yi kendisine tecavüz ettiği için öldürdü. Tutuklandı. Mahkemeler onu amansızca suçladı ama o soğukkanlıydı. Ağlamadı, yalvarmadı. Tutuklandığı hücresinde sonunu bekledi başı dik… Kanunlara da güvenmiyordu. Yine de 5 yıl boyunca mahkemede meşru savunmada bulundu; ama erkeği kollamaya her koşulda gönüllü İran molla rejiminin yargıçlarını inandıramadı. Reyhan, idama mahkûm edildi. Tüm dünyadan kadınlar Reyhan için harekete geçse de İran rejimi Reyhan'ın Ekim 2014'te idam etti.

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Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde - Resim: 5

26 yaşında hayatına son verilen Reyhan annesine bıraktığı mektupta şu satırları düşecekti:

“İçime sevgisini ektiğin bu ülke beni hiçbir zaman istemedi. Dünya bizi sevmedi.”

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