Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde
İran’daki kadın mücadelesini anlatan Reyhan filmi, Türkiye’de de gösterime girecek.
İran Sinemasının merak uyandırıcı ve ödüllü yönetmeni Abbas Rafei’den kadın mücadelesine dair çektiği filmi Reyhan, yakında gösterime girecek.
Reyhan’ın erkek adaletiyle mücadelesini anlatan film unutulmaz karakterleri ve benzersiz atmosferiyle de öne çıkıyor.
İran sinemasının yakından tanıdığı, Roshanak Gerami, Parivash Javadi, Roya Hosseini, Ali Or gibi yüzler de filmde yer alıyor.
Reyhan, 2007’de dekorasyon şirketinde çalıştığı sırada ofisini dekore etmek isteyen eski istihbaratçı doktor Murtaza Abdülali Serbendi'yi kendisine tecavüz ettiği için öldürdü. Tutuklandı. Mahkemeler onu amansızca suçladı ama o soğukkanlıydı. Ağlamadı, yalvarmadı. Tutuklandığı hücresinde sonunu bekledi başı dik… Kanunlara da güvenmiyordu. Yine de 5 yıl boyunca mahkemede meşru savunmada bulundu; ama erkeği kollamaya her koşulda gönüllü İran molla rejiminin yargıçlarını inandıramadı. Reyhan, idama mahkûm edildi. Tüm dünyadan kadınlar Reyhan için harekete geçse de İran rejimi Reyhan'ın Ekim 2014'te idam etti.
26 yaşında hayatına son verilen Reyhan annesine bıraktığı mektupta şu satırları düşecekti:
“İçime sevgisini ektiğin bu ülke beni hiçbir zaman istemedi. Dünya bizi sevmedi.”