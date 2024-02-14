Karanlığın üzerinde bir güneş: “Reyhan” yakında gösterimde

Reyhan, 2007’de dekorasyon şirketinde çalıştığı sırada ofisini dekore etmek isteyen eski istihbaratçı doktor Murtaza Abdülali Serbendi'yi kendisine tecavüz ettiği için öldürdü. Tutuklandı. Mahkemeler onu amansızca suçladı ama o soğukkanlıydı. Ağlamadı, yalvarmadı. Tutuklandığı hücresinde sonunu bekledi başı dik… Kanunlara da güvenmiyordu. Yine de 5 yıl boyunca mahkemede meşru savunmada bulundu; ama erkeği kollamaya her koşulda gönüllü İran molla rejiminin yargıçlarını inandıramadı. Reyhan, idama mahkûm edildi. Tüm dünyadan kadınlar Reyhan için harekete geçse de İran rejimi Reyhan'ın Ekim 2014'te idam etti.