İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Dizi ve film izlemek isteyen ancak yüzlerce lirayı bu platformların üyeliği için ödemek istemeyenler için Disney Plus, Amazon ya da Netflix’e alternatif tamamı ücretsiz 7 platform...
Tubi TV: Kategorilere ayrılmış bir sürü ücretsiz film kataloğu bulunuyor. Uygulamada ayrıca, diğer kullanıcıların en beğendiği filmlere de göz atılabiliyor. Platformdaki filmler yüksek kalitede sorunsuz bir şekilde izlenebiliyor.
Popcornflix: Oldukça geniş bir film yelpazesine sahip olan platformda yüzlerce film ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ayrıca, Popcornflix Originals adlı özel bir bölüme de sahip. Filmler oldukça iyi kalitede ve sorunsuz çalışıyor.
Yidio: Aradığınız filmleri bulabileceğiniz en doğru adreslerden bir tanesi. Platformdaki film kataloğu, Yidio'nun birçok ücretsiz film uygulamasından içerik toplaması nedeniyle devasa boyutta.
Sony Crackle: Eski klasikler ve yeni hit filmler içeren en iyi ücretsiz film koleksiyonlarından birine sahip platformda film oynatıcı sorunsuz çalışıyor. Ayrıca kullanımı da oldukça kolay. Platformda online olarak birçok dizi de izlenebiliyor.