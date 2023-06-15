İşte bu hafta sonu vizyonda izleyici ile buluşacak filmler
16 Haziran Cuma günü sinemaseverler beyaz perde de yeni yapımlar ile bulaşacak. Hafta sonu animasyondan aksiyona, korkudan drama önemli yapımlar vizyonda olacak. Oscar'a aday gösterilen Joyland, DC Genişletilmiş Evreni'nden Flash da bu hafta beyaz perdede...
Wes Anderson’ın yönettiği Asteroit Şehir (Asteroid City), Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson’dan oluşan usta oyuncu kadrosuyla seyircileri keyifli bir romantik komedi serüvenine çağırıyor. Film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ufuk Bayraktar, Mahir İpek ve Selim Erdoğan’lı oyuncu kadrosuyla vizyona giren Benim Babam Bir Kahraman, eşini kaybettikten sonra oğlu Can ile birlikte kendilerine yaşayabilecekleri bir dünya kuran bir babanın mücadelesini konu ediniyor. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Altan, kalp yetmezliği teşhisi konulan oğlu Can’ın moralini yüksek tutmanın yolunu çizgi romanlarda buluyor…
Peter Sohn’un yönetmen koltuğunda oturduğu Disney yapımı Elemental: Doğanın Güçleri (Elemental), ateş, su, toprak ve hava elementlerinin bir arada yaşadığı Element Şehri'ni anlatıyor. Alev ve Deniz’in güçlü bağlara dayalı arkadaşlığıysa içerisinde bulundukları dünyayı sorgulamalarına sebep oluyor.
Yönetmenliğini Andy Muschietti’nin yaptığı, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı The Flash, annesinin ölümünü engellemek için zamanda geriye giden Barry’nin başından geçenleri konu ediniyor. Filmde, ailesini kurtarmak için süper gücünü kullanarak kendisini süper kahramanların olmadığı bir gerçekliğe hapseden Barry Allen’ın Batman’den yardım istemesi ve her şeyi düzeltme mücadelesi anlatılıyor.