İşte bu hafta sonu vizyonda izleyici ile buluşacak filmler

Yönetmenliğini Andy Muschietti’nin yaptığı, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı The Flash, annesinin ölümünü engellemek için zamanda geriye giden Barry’nin başından geçenleri konu ediniyor. Filmde, ailesini kurtarmak için süper gücünü kullanarak kendisini süper kahramanların olmadığı bir gerçekliğe hapseden Barry Allen’ın Batman’den yardım istemesi ve her şeyi düzeltme mücadelesi anlatılıyor.