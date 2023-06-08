İşte bu hafta sonu vizyonda izleyici ile buluşacak filmler

Hem yönetmenliğini hem de senaryo yazarlığını Ari Aster’ın yaptığı Korkuyorum (Beau is Afraid) filmi, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan son derece gergin ve paranoyak bir adam olan Beau Wassermann'ın hikâyesini konu ediyor. Komedi, dram ve gizem türündeki filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan yer alıyor.