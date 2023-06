İşte bu hafta sonu vizyonda izleyici ile buluşacak filmler

Animasyon türündeki 80 Günde Devri Alem (Around the World in 80 Days) filmi, kurnaz ve sakar bir kurbağa olan Phileas’ın bir gün herkesi karşısına alarak 80 günde dünyayı gezerek bir rekor kıracağı iddiasıyla başlıyor. Phileas’ın bu iddiayla yola çıkacağını duyan ve hayali hep dünyayı keşfetmek olan küçük maymun Passepartout da onun peşine takılıyor. İkili yolculukları boyunca ormanlardan, okyanuslardan, hiç bilmedikleri adalardan ve çöllerden geçerek kendilerini eğlencesi bitmeyen bir serüvenin içinde buluyorlar.