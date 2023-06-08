İşte bu hafta sonu vizyonda izleyici ile buluşacak filmler
8 Haziran Cuma günü sinemaseverler beyaz perde de yeni yapımlar ile bulaşacak. Hafta sonu animasyondan komediye, aksiyondan korkuya önemli yapımlar vizyonda olacak.
Steven Caple Jr’ın yönettiği, başrollerinde Anthony Ramos, Dominique Fishback ve Luna Lauren Velez’in yer aldığı macera, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise Of The Beasts) filminde, dünyada süren Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni bir Transformers türü olan Maximal'ler dahil ediliyor.
Animasyon türündeki 80 Günde Devri Alem (Around the World in 80 Days) filmi, kurnaz ve sakar bir kurbağa olan Phileas’ın bir gün herkesi karşısına alarak 80 günde dünyayı gezerek bir rekor kıracağı iddiasıyla başlıyor. Phileas’ın bu iddiayla yola çıkacağını duyan ve hayali hep dünyayı keşfetmek olan küçük maymun Passepartout da onun peşine takılıyor. İkili yolculukları boyunca ormanlardan, okyanuslardan, hiç bilmedikleri adalardan ve çöllerden geçerek kendilerini eğlencesi bitmeyen bir serüvenin içinde buluyorlar.
Hem yönetmenliğini hem de senaryo yazarlığını Ari Aster’ın yaptığı Korkuyorum (Beau is Afraid) filmi, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan son derece gergin ve paranoyak bir adam olan Beau Wassermann'ın hikâyesini konu ediyor. Komedi, dram ve gizem türündeki filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan yer alıyor.
Korku türündeki Türk yapımı İblis Karanlığın Sahibi 2 filminde, maddi zorlukların üstesinden gelemeyen ve eşi tarafından yaşadıkları hayatın tek suçlusu olarak görülen Cengiz’in eşinin dolduruşuna gelerek eniştesine yar olmayan definenin peşine düşerek başlarına daha büyük işler açmasını konu alıyor. Define ararken kızlarına musallat olan iblis soyundan gelen cinden kurtulma mücadelesinin anlatıldığı filmde Savaş Özkul, Öznur Kütük, Gizem Akgün, Öykü Bozkurt ve İzzet Mürsel Bucak rol alıyor.