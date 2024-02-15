İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı

Macaristan Budapeşte'de bulunan Országos Széchényi Kütüphanesi, İstanbul'un daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaşıma açtı. Fotoğrafların çoğu İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekildi.

İstanbul
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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 1

Pascal Sébah (1823-1886) İstanbul'da, Suriyeli Katolik bir baba ve Ermeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fransız fotoğrafçı Henri Bechard'la beraber çalıştı. 1857'de İstanbul'da kendi stüdyosunu açtı.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 2

Sébah 1873'te Kahire'de ikinci stüdyosunu açtı. Aynı yıl fotoğraflarını Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen Osmanlı sergisinde sergiledi. Sébah, Türk ressam Osman Hamdi Bey ile çalıştı. Işık ve gölge deneylerini onun çalışmaları üzerinde yaptı. Sébah, Pangaltı'ndaki Latin Katolik mezarlığına gömüldür.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 3

Sultanahmet Meydanı'ndaki Theodosius Sütunu.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 4

Çemberlitaş.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 5

Ayasofya.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 6

Süleymaniye Camii.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 7

Bayezid Camii.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 8

Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 9

Kız Kulesi.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 10

Topkapı Sarayı, Bâb-ü's Selâm.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 11

Sultanahmet Camii ve önünde Yılanlı Sütun.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 12

Osmanlı savaş gemileri.

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İstanbul'un en eski fotoğrafları ilk kez erişime açıldı - Resim: 13

Országos Széchényi Kütüphanesi'nin yayımladığı arşive https://fototer.oszk.hu/kereso#kapcsolat=.Constantinople-album linkinden erişilebiliyor.

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