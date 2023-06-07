Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi!

Hollywood Reporter'ın film eleştirmenleri, 2000 yılından 2022'ye kadar çekilmiş en iyi yapımları listeledi. İşte 21. yüzyılın en iyi 50 filmi.

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Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! - Resim: 1

1- YI YI (2000)

Edward Yang, "Yi Yi" adlı filminde bir aileden yola çıkarak Tayvan'da yaşamın yarattığı gerilimi işliyor.

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Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! - Resim: 2

2- INSIDE LLEWYN DAVIS (2013)

Coen Kardeşler imzalı "Inside Llewyn Davis" filminde, folk müzik piyasasına girip hayatına bir yol çizmeyi uman Llewyn Davis'in zorluklarla dolu yaşamı anlatılıyor.

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Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! - Resim: 3

3- THE GLEANERS AND I (2000)

Hayatını çöp veya hasat sonrası ürünleri toplayarak geçiren insanları ve eserlerini çöpten topladığı materyallerle yapan sanatçıları konu edinen "The Gleaners and I" adlı belgesel filmi Agnès Varda yönetti.

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Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! - Resim: 4

4- ZODIAC (2007)

David Fincher'ın yönettiği film, 1960'lı yılların sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takma adını koyan katili yakalama öyküsüne dayanıyor.

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