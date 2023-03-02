Hatay Müzesi'ndeki eserler, artçı depremlerden böyle korunuyor
Depremin en büyük hasarı verdiği Hatay'daki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler, yeni deprem ve artçı sarsıntılara karşı metal kafes ve kum torbalarıyla korumaya alındı.
11 kentte yıkıma neden olan, 45 binden fazla can kaybına neden olan depremin en büyük yıkımı yarattığı Hatay'da, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle kültür varlıkları için de önlemler alınıyor.
Taşıyıcı sisteminde hasar bulunmayan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Şuppiluliuma heykeli başta olmak üzere birçok eser, özel kafesler ve kum torbalarıyla korumaya alındı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Twitter'dan bu önlemlere ilişkin fotoğraflar da paylaştı.
Yahya Coşkun, paylaşımında "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz Stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle…" dedi.