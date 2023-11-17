Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber

Usta oyuncu Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı. 69 yaşındaki oyuncunun dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.

Haluk Bilginer Angelina Jolie
Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber - Resim: 1

Yeni filmi ‘Maria'da Angelina Jolie ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, koronavirüse yakalandı. Bilginer, bir yandan da Zuhal Olcay ile birlikte 'Kel Şarkıcı' oyununda yer alıyordu.

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Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber - Resim: 2

Posta’da yer alan habere göre; O Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri ertelendi.

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Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber - Resim: 3

Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.

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Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber - Resim: 4

ANGELINA JOLIE'YLE BAŞROLDE

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

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Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber - Resim: 5

Çekimlerinin 8 hafta sürmesi planlanan ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da gerçekleştirilecek filmden ilk fotoğraf geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.

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