Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber
Usta oyuncu Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı. 69 yaşındaki oyuncunun dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Yeni filmi ‘Maria'da Angelina Jolie ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, koronavirüse yakalandı. Bilginer, bir yandan da Zuhal Olcay ile birlikte 'Kel Şarkıcı' oyununda yer alıyordu.
Posta’da yer alan habere göre; O Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri ertelendi.
Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
ANGELINA JOLIE'YLE BAŞROLDE
Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.
Çekimlerinin 8 hafta sürmesi planlanan ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da gerçekleştirilecek filmden ilk fotoğraf geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.