'Gladyatörler kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarıldı: Tam 1900 yıllık...

"Özellikle Roma dönemi kalıntıları içinde tonozda kullanılan tuğlalar üzerinde yaklaşık 1900 yıl öncesine ait ayak izlerine rastladık. Bunlar çok güzeldi bizim için. Hatta bunların 2-3 yaşlarında, 3 farklı çocuğa ait ayak izleri olduğunu da tespit ettik. Biz şimdiye kadarki çalışmalarda bu tür çatı kiremitleri ve duvar tuğlaları üzerinde farklı betimlemeler buluyorduk ama ilk defa böyle bir ayak izine rastladık. Bu ayak izleri farklı yönlerden de geliyordu ve hepsi aynı yönde de değildi. Bu da bizim için güzel gelişmelerden birisi oldu. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Hatta hamamda Roma döneminde yapılan kanalizasyon su giderleri sistemi halen çalıyor. Hem havuzlarda hem gezinti yerlerinde bunlar tam olarak ortaya çıkarıldı. Şu an yağmur yağdığında sanki günümüzde yapılmış gibi sular antik kanalizasyona akıyor ve havuzlarda bir damla su bile birikmiyor. Bu da güzel ve sevindirici haberlerden birisi."