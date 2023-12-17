Fazıl Say, Cem Adrian’ı keşfetme hikâyesini anlattı: 23 yaşındaydı, tarot falı bakarak para kazanıyordu

İlginç ve uhrevi bir karakterdir Cem. Neyse; o gün Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu. Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 cö daha uzunu bir ses gırtlağı ile insanüstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in, 100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar. Teorik bilgisi azdı.