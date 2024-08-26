Emekli Öğretmenin Çocukluk Tutkusu: Köyünün Bahçe Duvarlarını Tuval Olarak Kullanıyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Yunus Sayım, bahçe duvarlarını resimler ve yazdığı özlü sözlerle renklendiriyor. Sayım, köyünü turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyünde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Yunus Sayım, ilkokul yıllarında başladığı resim tutkusunu evinin atölyesinde sürdürüyor.
Yaklaşık 65 yıldır çok sayıda eser yapan Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını tuval olarak kullanıyor.
Yöresel değerlere ilişkin çizimlerin yanı sıra özlü sözlerle bahçe duvarlarını renklendiren Sayım, köyünü turizm merkezine çevirmeyi hedefliyor.
Sayım, amacının nüfusu azalan Yazıköy köyünü dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, “Bunu başaracağım. Buraya turist gelmesini istiyorum."
"Safranbolu Belediyesinin bu galeriyi, sergiyi turizm rotasına almasını istiyorum. Herkes çok beğendiğini söylüyor. Çünkü her bakan kendinden parça görüyor” dedi.
Resim dolayısıyla itibarının arttığını ifade eden Sayım, imkan tanındığında köydeki evlerin bahçe duvarlarını süslemeye devam edeceğini söyledi.