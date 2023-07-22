Dune hayranlarına kötü haber! İkinci filmin çıkışı ertelenebilir

Variety'nin haberine göre, Warner Bros. Pictures, Timothée Chalamet ve Zendaya'nın rol aldığı, 3 Kasım'da vizyona girmesi planlanan "Dune" adlı yapımın devam filmini 2024 yılına erteleme fikrini değerlendiriyor. Bir kaynak, filmin Legendary Entertainment ile ortak yapım olduğunu ve her iki tarafın da yeni bir çıkış tarihi üzerinde anlaşması gerektiğini söyledi.