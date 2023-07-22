Dune hayranlarına kötü haber! İkinci filmin çıkışı ertelenebilir

Warner Bros. Pictures'ın Timothée Chalamet ve Zendaya'nın rol aldığı, 3 Kasım'da vizyona girmesi planlanan "Dune" adlı yapımın devam filmini 2024 yılına erteleme fikrini değerlendirdiği iddia edildi.

Hollywood Grev
Dune hayranlarına kötü haber! İkinci filmin çıkışı ertelenebilir - Resim: 1

Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durmasına yol açan büyük Hollywood grevi, sadece gelecek projelerin değil tamamlanmış projelerin de yayın tarihini etkileyebilir.

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Dune hayranlarına kötü haber! İkinci filmin çıkışı ertelenebilir - Resim: 2

Variety'nin haberine göre, Warner Bros. Pictures, Timothée Chalamet ve Zendaya'nın rol aldığı, 3 Kasım'da vizyona girmesi planlanan "Dune" adlı yapımın devam filmini 2024 yılına erteleme fikrini değerlendiriyor. Bir kaynak, filmin Legendary Entertainment ile ortak yapım olduğunu ve her iki tarafın da yeni bir çıkış tarihi üzerinde anlaşması gerektiğini söyledi.

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Dune hayranlarına kötü haber! İkinci filmin çıkışı ertelenebilir - Resim: 3

Legendary'ye henüz Warner Bros. tarafından bir bildirim yapılmadığını söyleyen bir başka kaynak, filmlerin başlangıçta planlandığı gibi ilerlediğini ve resmi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

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Dune hayranlarına kötü haber! İkinci filmin çıkışı ertelenebilir - Resim: 4

Ancak sendika savaşlarının süresinin tamamen öngörülemez olduğunu, bunun da vizyon tarihini etkileyebileceğini kaydetti.

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