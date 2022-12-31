Çizgi romandan sinemaya: Efsane karakter Tarkan, Kral Kostok ve Büyücü Gosha

Atilla’nın hediyesi olan (bir tür imparatorun da varisi olduğunu gösteren) gümüş eyeri almak için Kostok, Büyücü Gosha ile işbirliği içinde tüm kavmi yok etmeye çalışır. Bebek Tarkan 9 yaşına kadar mağarada bir kurt tarafından beslenir, büyütülür. Daha sonra babasının sadık adamı Tulga tarafından bulunur ve eğitilir.