Çizgi romandan sinemaya: Efsane karakter Tarkan, Kral Kostok ve Büyücü Gosha
1960'lı yılların sonunda Türk çizgi roman severlerin hayatına giren Tarkan, birçok kez sinemaya da uyarlandı. Gerçek Gündem Sorumlu Müdürü Faruk Eren, Tarkan'ı yazdı.
Ünlü İtalyan yönetmen Federico Fellini “Engelleri ve paradoksları gülerek karşılarsak, bunlar bizi öldürmez. Ancak sıkıntı bizi öldürebilir. Sıkıntı ise ne mutlu ki çizgi romanların uzak tuttuğu bir şeydir” demiş.
“Çocukluğumda başladığım çizgi roman tutkum hala sürüyor. Çocukken sinema önlerinde, okuduğumuz çizgi romanları sattığımız, ya da değiş tokuş yaptığımız günlerin üzerinden neredeyse birkaç çağ geçti. Amatör bir çizgi roman okuru olarak bu dünya, okuduğum çizgi romanlar hakkında birkaç şey demek istedim. Önce ilk okuduğumdan başlayayım Tarkan!
Sezgin Burak’ın efsane karakteri Tarkan 1960’ların sonunda (14 Nisan 1967) Hürriyet gazetesinde yayınlanmaya başladı. Ben daha okuma yazma bilmiyorum. Her gün babama Tarkan’ı okuttuğum anlatılır aile çevrelerinde. Tarkan efsanesinin doğuşu Gümüş Eğer isimli macerada anlatılır. Hun İmparatoru Atilla’nın komutanlarından Altar’ın iki oğlundan biridir Tarkan.
Atilla’nın hediyesi olan (bir tür imparatorun da varisi olduğunu gösteren) gümüş eyeri almak için Kostok, Büyücü Gosha ile işbirliği içinde tüm kavmi yok etmeye çalışır. Bebek Tarkan 9 yaşına kadar mağarada bir kurt tarafından beslenir, büyütülür. Daha sonra babasının sadık adamı Tulga tarafından bulunur ve eğitilir.