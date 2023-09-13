Cem Yılmaz'ın yeni filminden ilk kareler!

Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan yeni filminden kareler yayınlandı. İşte detaylar...

Cem Yılmaz Netflix Film
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Cem Yılmaz'ın yeni filminden ilk kareler! - Resim: 1

Netflix, merakla beklenen yeni filmi Do Not Disturb için fragmanı ve ilk görselleri paylaştı.

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Cem Yılmaz'ın yeni filminden ilk kareler! - Resim: 2

Cem Yılmaz imzalı film, 29 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

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Cem Yılmaz'ın yeni filminden ilk kareler! - Resim: 3

Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır.

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Cem Yılmaz'ın yeni filminden ilk kareler! - Resim: 4

Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur.

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