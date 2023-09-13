Cem Yılmaz'ın yeni filminden ilk kareler!
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan yeni filminden kareler yayınlandı. İşte detaylar...
Netflix, merakla beklenen yeni filmi Do Not Disturb için fragmanı ve ilk görselleri paylaştı.
Cem Yılmaz imzalı film, 29 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.
Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır.
Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur.