Bugün vizyona giren 8 yeni film
8 yeni film, 1 Eylül Cuma günü sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. İşte o filmler.
Konuş Benimle: Konuş Benimle, mumyalanmış bir eli kullanarak ruhların canlanmasını sağlayan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, gizemli, mumyalanmış bir el bulur. Eli kullanan grup, bu sayede ruhları nasıl canlandıracaklarını keşfeder. Yaşadıkları heyecanın bağımlısı olan grubun içinde biri, ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakır ve bu durum üzerine onlar, kime güveneceklerini seçmek zorunda kaldıkları bir durumla karşı karşıya kalır.
Adalet 3: Son: Adalet 3: Son, biri haksızlığa uğradığında adaleti sağlamak için acımasız geçmişinden gelen yeteneklerini kullanmak zorunda kalan eski hükümet ajanı Robert McCall'İn maceralarını konu ediyor. Bir hükümet suikastçısı olan Robert McCall, ezilenlerin yanında olup, adaleti sağlamaya çalışarak teselli bulur. Suikastçı olarak çalıştığı hayatından vazgeçen Robert, geçmişinde yaptığı korkunç şeylerin yükünü taşır ve kendisini affetmek için çabalar. Sonunda Güney İtalya’da kendisini yeniden evinde hisseden Robert McCall, burada kendisine yeni bir dünya inşa etmeye çalışır. Ancak çok geçmeden yeni arkadaşlarının yerel mafyanın kontrolünün altında olduğunu öğrenir. Çok geçmeden olaylar tehlikeli bir hal alınca McCall, arkadaşlarını korumak için ipleri eline almak zorunda kalır.
Ölümüne Aşk: Tahsin, yıllardır Altınel ailesinin yanında bahçıvanlık yapan bir adamdır. Beş ay önce evde hizmetçi olaraka çalışmaya başlayan Ayperi'ye gönlünü kaptıran Tahsin, ailenin tatile gitmesini fırsat görüp, duygularını açmaya karar verir. Ancak evin haylaz oğlu Timuçin ailsiyle tatile gitmemiştir ve gece yarısı arkadaşlarıyla birlikte eve gelince Tahsin'in planları alt üst olur. Parti yapacaklarını söyleyen Timuçin, kötü davrandığı Tahsin ve Ayperi'yi gecenin o saatinde hizmet ettirmeye zorlar. Ancak Ayperi'nin yanlışlıkla elmaların üzerine tarçın yerine fare zehiri dökmesiyle işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.
Dabbetü'l-Arz: Kıyamet: Dabbetü'l-Arz: Kıyamet, cinlerin musallat olmasının ardından bu durumu bozmak için çabalayan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Rukye hocası Cemil’in yaşadığı köye cinler musallat olur. Hamile olan tüm kadınların büyünün etkisi altına girmesiyle işler iyice karışır. Bu durum üzerine Cemil Hoca, cinlerin musallatını sona erdimek için cin kavminin tamamını yakar. Cin kavminin padişahı Kemtamin, Cemil’e hayal ile gerçeklik arasında bir dünya hazırlar. Cemil gerçeği anlar ancak her şey çoktan geriye dönülmez bir hal almıştır.