Bugün vizyona giren 8 yeni film

Adalet 3: Son: Adalet 3: Son, biri haksızlığa uğradığında adaleti sağlamak için acımasız geçmişinden gelen yeteneklerini kullanmak zorunda kalan eski hükümet ajanı Robert McCall'İn maceralarını konu ediyor. Bir hükümet suikastçısı olan Robert McCall, ezilenlerin yanında olup, adaleti sağlamaya çalışarak teselli bulur. Suikastçı olarak çalıştığı hayatından vazgeçen Robert, geçmişinde yaptığı korkunç şeylerin yükünü taşır ve kendisini affetmek için çabalar. Sonunda Güney İtalya’da kendisini yeniden evinde hisseden Robert McCall, burada kendisine yeni bir dünya inşa etmeye çalışır. Ancak çok geçmeden yeni arkadaşlarının yerel mafyanın kontrolünün altında olduğunu öğrenir. Çok geçmeden olaylar tehlikeli bir hal alınca McCall, arkadaşlarını korumak için ipleri eline almak zorunda kalır.