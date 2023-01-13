Bugün vizyona girecek filmler

Servet Operasyonu

Tür: Aksiyon, Casusluk, Gerilim

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes

"Servet Operasyonu", dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikâyesini konu ediyor.