Bugün vizyona girecek filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girdi. 13 Ocak Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler şöyle...

Bugün vizyona girecek filmler - Resim: 1

Tamiri Mümkün

Tür: Konser, Müzik
Yönetmen: Recep Yılmaz

"Tamiri Mümkün", rock grubu Mor ve Ötesi'nin 28 Mayıs 2022'de İnönü Stadı'nde verdiği ve 35 bin kişinin katıldığı konserini beyazperdeye aktarıyor. 

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Bugün vizyona girecek filmler - Resim: 2

Tür: Dram
Yönetmen: Jerzy Skolimowski
Oyuncular: Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz

"Aİ", EO adlı bir eşeğin, Polonya sirkinde başlayan ve bir İtalyan mezbahasında biten hikâyesini konu ediyor.

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Bugün vizyona girecek filmler - Resim: 3

Servet Operasyonu

Tür: Aksiyon, Casusluk, Gerilim
Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes

"Servet Operasyonu", dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikâyesini konu ediyor.

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Bugün vizyona girecek filmler - Resim: 4

İllegal Hayatlar

Tür: Komedi
Yönetmen: Cenk Çelik
Oyuncular: Mahsun Karaca, Müjde Uzman, Mehmet Kahraman

"İllegal Hayatlar", kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. 

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