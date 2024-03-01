Bugün 9 yeni film vizyona girdi

Ayı Teddy'nin Maceraları: Ayı Teddy'nin Maceraları, zengin bir sahibin hayalini kuran Ayı Teddy'nin maceralarını konu ediyor. 8 yaşındaki Mariann, Norveç'teki kasabasında bir Noel pazarını ziyaret ederken aniden inanılmaz bir manzarayla karşılaşır. O, bir karnaval oyun standının en üst rafında bulunan sevimli bir peluş oyuncak ayının hareket ettiğini görmüştür. Canlı peluş hayvanla arasında bir bağ hisseden Mariann, onu ödül olarak kazanmaktan daha iyi bir Noel dileği düşünemez. Ancak Teddy’nin ise başka planları vardır. Teddy, ona dünyanın sunduğu her şeyi öğretebilecek zengin bir sahibin hayalini kurmaktadır. Mariann, Teddy’yi almaya gittiğinde onu birinin kazandığını öğrenir. Bu durum üzerine Mariann en yakın arkadaşı ile birlikte ayıyı bulmak için zorlu bir maceraya atılır. Teddy’yi kazanan kişi onu bir odunluğa götürdüğünde yeni en iyi arkadaşı kirpi Bolla, hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu anlamasına yardımcı olur.