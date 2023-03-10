Bugün 9 yeni film vizyona girdi

Ulan Salih: Ulan Salih, sevgilisinden ayrıldıktan sonra kız kardeşinin kendisine uygun gördüğü kızla evlenmeye karar veren bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Salih, hayatta birçok şeyi başaramamış olan genç bir adamdır. Girdiği üniversiteyi bitiremeyen, işte başarıyı yakalamayan Salih, hayatını düzene sokmaya çalışsa da bunda da pek başarılı olamaz. Geçimini kardeşi Sezgin ve kız kardeşi Ayşegül’ün kocası ile birlikte babadan kalma oto tamirhanesinde çalışarak sağlayan Salih, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aysel’i terk eder. Artık hayatını düzene sokmaya kararlı olan Salih, kardeşinin kendisine uygun gördüğü Sultan ile evlenmeye karar verir. İlk adımı atmak için Sultan’ı istemeye giden Salih’in hayatı, bu sırada kalbinin gerçek sahibi olan Aysel’den gelen telefonla bambaşka bir hal alır.