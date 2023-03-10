Bugün 9 yeni film vizyona girdi
9 yeni film, bugün (10 Mart Cuma) sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İşte, o filmler:
Ulan Salih: Ulan Salih, sevgilisinden ayrıldıktan sonra kız kardeşinin kendisine uygun gördüğü kızla evlenmeye karar veren bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Salih, hayatta birçok şeyi başaramamış olan genç bir adamdır. Girdiği üniversiteyi bitiremeyen, işte başarıyı yakalamayan Salih, hayatını düzene sokmaya çalışsa da bunda da pek başarılı olamaz. Geçimini kardeşi Sezgin ve kız kardeşi Ayşegül’ün kocası ile birlikte babadan kalma oto tamirhanesinde çalışarak sağlayan Salih, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aysel’i terk eder. Artık hayatını düzene sokmaya kararlı olan Salih, kardeşinin kendisine uygun gördüğü Sultan ile evlenmeye karar verir. İlk adımı atmak için Sultan’ı istemeye giden Salih’in hayatı, bu sırada kalbinin gerçek sahibi olan Aysel’den gelen telefonla bambaşka bir hal alır.
Ne Olacak Halim?: Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır. Playboy hayatı sürerken kendisini bir anda dört çocuğa bakarken bulan Halim, İstanbul'daki şaşaalı hayatını unutup, aile babası olmayı başarabilecek midir?
Çığlık 6: Çığlık 6, Hayalet Maskeli cinayetlerinden kurtulduktan sonra Woodsboro kasabasını geride bırakıp New York'ta yeni bir hayata başkayan dört kişinin hayatına odaklanıyor. Son Hayalet Maskeli cinayetlerinin ardından, hayatta kalan dört kişi, artık hayatlarında yeni bir sayfa açmak ister ve bu amaçla Woodsboro kasabasından ayrılır. New York'ta kendilierine yeni bir düzen kuran 4 kişi, her ne kadar kasabayı arkalarında bırakmış olsalar da maskeli katilden kurtulmayı başarabilecekler midir?
Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera: Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera, yanlış tuttuğu dileğin beraberinde getirdiği kötü sonuçları düzeltmek için zorlu bir maceraya atılan Kerry'nin hikayesini konu ediyor. Genç ve haylaz Kerry'nin yanlış tuttuğu dileği beklenmedik sonuçlara yol açar. Dilek, Kerry'nin memleketi Sanctuary City'nin tamamının donmasına neden olur ve orada yaşayan herkes için büyük bir tehdit oluşturur. Kerry, Hayaller Şehri tamamen yok olmadan önce, dileğin sonuçlarını düzeltmek ve orada yaşayanları ve şehri kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır.