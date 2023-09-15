Bugün 11 yeni film vizyona girdi
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 11 film vizyona girdi. İşte bugünden (15 Eylül Cuma) itibaren vizyona giren filmler...
Lanetli Miras: Yanlış Adres: Lanetli Miras: Yanlış Adres, geçmişiyle yüzleşirken kendisini korkunç olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Asiye, geçmişine ait bilmediği gerçekleri öğrendiğinde, yüzleşmeye casaret edemez. Bu nedenle Asiye, profesyonel paranormal araştırma ekibi Ozan ve Taner'den yardım ister. Asiye ekibe, artık terk edilmiş olan, eskiden yaşadığı ev ile ilgili hikayeyi anlatır. Anlatılanları ilgi çekici bulup, eve giden ekip, burada birtakım paranormal olaylar yaşar. Asiye’nin gizlediği sır nedeniyle başları derde giren ekip, yaptığı araştırmalarla saklı kalan bir sırrı gün yüzüne çıkarır.
Vesnan: Vesnan, kocasının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla hayatı kabusa dönen bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Yasemin ve Engin, birbirlerini seven, mutlu bir evlilikleri olan bir çifttir. Ancak onların mutlulukları Engin’in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla yarım kalır. Engin’in erkek kardeşi Umut, onun karısı Pelin, Yasemin’in abisi Baran Engin’i aramak için her yolu denese de üç ay boyunca haber alamaz. Bu durumun ardından bazı söylentileri dikkate alıp, metafizik tarafı güçlü olan Fatma teyze ile irtibata geçerler. Kadın, onlara Engin’e genç bir kız tarafından büyü yaptırıldığını ve Engin’in artık büyünün etkisi altında olduğunu söyler.
Silüet: Bir Yılbaşı Kabusu: Silüet: Bir Yılbaşı Kabusu, eğlenceli bir yılbaşı gecesi geçirmek için bir araya gelen bir grup arkadaşın başlarına gelen korkunç olayları konu ediyor. Bir grup arkadaş, yeni yılı birlikte karşılamak ister ve bu amaçla bir gece organize eder. Yılbaşı akşamı bir araya gelen ekip için gece oldukça eğlenceli başlar. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde grubu kötü bir sürpriz beklemektedir. Grup, kendilerini bir anda korkunç bir kabusun içinde bulur. Silüet, onların peşini asla bırakmayacaktır.
Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi: Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi, şehirlerini korumak için süper kahramanlar Uğur Böceği ile Kara Kedi'ye dönüşen Parisli gençler Marinette Dupain-Cheng ve Adrien Agreste'in hikayesini konu ediyor. Marinette ve Adrien, diğerleri gibi iki gençtir, ancak tehlike kapıyı çaldığında maskeli süper kahramanlar Uğur Böceği ve Kara Kedi'ye dönüşürler. Güçlerini sadece özverili bir şekilde kullanmakla uğraşan, kimliklerini bir sır olarak saklayan ve kendileirni beklenmedik bir aşkın içinde bulan ikili, şehirlerini korumak için birlikte zorlu bir mücadeleye girişir.