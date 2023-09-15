Bugün 11 yeni film vizyona girdi

Vesnan: Vesnan, kocasının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla hayatı kabusa dönen bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Yasemin ve Engin, birbirlerini seven, mutlu bir evlilikleri olan bir çifttir. Ancak onların mutlulukları Engin’in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla yarım kalır. Engin’in erkek kardeşi Umut, onun karısı Pelin, Yasemin’in abisi Baran Engin’i aramak için her yolu denese de üç ay boyunca haber alamaz. Bu durumun ardından bazı söylentileri dikkate alıp, metafizik tarafı güçlü olan Fatma teyze ile irtibata geçerler. Kadın, onlara Engin’e genç bir kız tarafından büyü yaptırıldığını ve Engin’in artık büyünün etkisi altında olduğunu söyler.