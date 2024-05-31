Bugün 10 yeni film vizyonda

Pamyo: Zengin, esrarengiz bir aile tarafından işe alınan ünlü bir şaman ve onun koruyucusu, her neslin yalnızca ilk doğan çocuklarını etkileyen rahatsız edici doğaüstü bir hastalığın nedenini araştırmaya başlarlar. Bilgili bir cenaze kaldırıcısının ve aynı zamanda ülkenin en saygın jeomancerinin yardımıyla, bu hastalığın kökenini kutsal topraklarda bulunan uzun zamandır gizli bir aile mezarına kadar izlerler. Mezar alanını çevreleyen uğursuz bir havayı algılayan ekip, atalardan kalma kalıntıları derhal mezardan çıkarıp yeniden yerleştirmeyi tercih eder. Ancak çok daha karanlık bir şey ortaya çıktıkça, yanlış mezara bulaşmaya cesaret edenlerin başına ne geldiğini çok geçmeden keşfederler.