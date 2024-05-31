Bugün 10 yeni film vizyonda
10 yeni film, bugün (31 Mayıs Cuma) vizyona giriyor. İşte bugün sinemaseverlerin beğenisine sunulan filmler...
Geçiş: Geçiş, kardeşine verdiği sözü yerine getirmeye çalışırken kendisini beklenmedik durumların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. İntihara meyilli ve maddi sıkıntılar yaşayan emekli öğretmen Lia, yakın zamanda ölen kız kardeşinin son arzusunu yerine getirmeye kararlıdır. Sözünü tutmak için uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla'nın peşine düşen Lia, komşuları Achi’den yeğeninin Türkiye’de yaşıyor olabileceğini öğrenince yola koyulur. Arayışı onu İstanbul’a götürür ancak olasılıklar ve fırsatlar şehri İstanbul’da bulunmak istemeyen birini bulmak çok zordur. Bu sırada Lia’nın yolu burada trans hakları için mücadele eden avukat Evrim'le kesişir ve artık Tekla’ya çok daha yakın hissetmeye başlar.
Şeytanla Bir Gece: Şeytanla Bir Gece, 1977 yılında Cadılar Bayramı sırasında bir talk show programında yaşananları konu ediyor. Jack Delroy, uykusuzluk çeken insanların güvendiği arkadaşı 'Gece Baykuşları' adlı talk show programının sunucusudur. Ancak Jack’in karısının trajik ölümünün ardından programın reytingleri düşer. Programı eski başarısına ulaştırmaya kararlı olan Jack, bu amaçla 31 Ekim 1977'de eşi benzeri olmayan bir Cadılar Bayramı özel etkinliği planlar. Ancak o bu programla kötülüğü Amerika'nın oturma odalarına salmak üzere olduğundan habersizdir.
Garfield: Garfield filminde bu kez tembel, şişman, alaycı ve lazanya seven bir kedi olan Garfield’ı vahşi bir macera bekliyor. Tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield’ın dağınık sokak kedisi babası Vic, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Yıllarca görüşmediği babası ile yeniden bir araya gelen Garfield, köpek arkadaşı Odie ile birlikte mükemmel hayatlarından ayrılmak zorunda kalır. Konforlu yaşamlarını geride bırakan ikili, Vic ile birlikte kendilerini komik olduğu kadar riskli bir soygunun içerisinde bulur.
Karanlıktan Kaçış: Karanlıktan Kaçış, bir kaza sonucu hasta bir kadınla tanışmasıyla kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Anıl, başarılı bir gazetecidir. Yaşadığı ihanetin ardından bunalıma giren Anıl, şehrin karmaşasından uzaklaşmak ister ve bu amaçla bir orman evine yerleşir. Bir gün Anıl, beklenmedik bir kaza sonucu amnezi hastası Esin ile tanışır. Anıl, Esin'in türlü tehlikelerle karşı karşıya olduğunu öğrendiğinde onu yanına alarak saklamak zorunda kalır.
Mendebur: Mendebur, kamp yapmak için gittikleri yerde kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Üniversite zamanlarında yakın olan altı arkadaş, aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelir. Yıllar sonra görüşmenin mutluluğunu yaşayan grup, Malatya'ya kamp yapmaya gitmeye karar verir. Kamp yerine vardıklarında başlarda her şey keyiflidir. Ancak çok geçmeden kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulurlar.
Pamyo: Zengin, esrarengiz bir aile tarafından işe alınan ünlü bir şaman ve onun koruyucusu, her neslin yalnızca ilk doğan çocuklarını etkileyen rahatsız edici doğaüstü bir hastalığın nedenini araştırmaya başlarlar. Bilgili bir cenaze kaldırıcısının ve aynı zamanda ülkenin en saygın jeomancerinin yardımıyla, bu hastalığın kökenini kutsal topraklarda bulunan uzun zamandır gizli bir aile mezarına kadar izlerler. Mezar alanını çevreleyen uğursuz bir havayı algılayan ekip, atalardan kalma kalıntıları derhal mezardan çıkarıp yeniden yerleştirmeyi tercih eder. Ancak çok daha karanlık bir şey ortaya çıktıkça, yanlış mezara bulaşmaya cesaret edenlerin başına ne geldiğini çok geçmeden keşfederler.
The Hope: Adil Deniz, edebiyat dünyasına damga vuran bir eser yayınlar. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen hala yeni kitabını tamamlayamaz. Bu sırada Adil'e alzheimer teşhisi konur. İlgisiz erkek arkadaşı Taşkın'dan hamile kalan Serap, babasının hastalığıyla zor günler yaşamaktadır. Amerika'da dünyaya getirdiği kızı Alix'i türlü yalanlarla büyüten ünlü editör Dina, kanser hastası olduğunu öğrenince her şeyi anlatmak zorunda kalır. Dina kızından, pek çok insanın hayatını değiştirecek bir emaneti Türkiye'ye götürüp Adil'e vermesini ister. Annesinin vasiyetini yerine getirmek için Türkiye'ye giden Alix, Serap ve Adil'in kaotik yaşantısına bomba gibi düşer. Adil ailesi ve kariyerini bir arada tutmaya çalışırken zihnini ele geçiren hastalık ile mücadele etmeyi başarabilecek midir?
Bab-ı Cin: Bab-ı Cin, bir şeytan tarafından ele geçiren Haruni adındaki genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Şeytan tarafından ele geçirilen Haruni çektiği acıların yanı sıra kendisine zarar vermeye başlar. Hasta olan kardeşi Hanum’u tedavi eden doktor Ahmad, bu sırada Haruni’nin hikayesini öğrenir. Haruni’nin durumuna üzülen ve onu tedavi etmek isteyen doktor, bu süreçte kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulur.
Turbo: Turbo, eğlenmek için çıktıkları yolda acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaşları İbo’nun küçük kardeşi Burak’ı ertesi sabah askere uğurlamadan önce biraz eğlendirmek isteyen Erkan ve Murat, bu amaçla pavyona gitmeye karar verir. Yepyeni modifiye edilmiş, turbo gaz sistemi takılmış Şahin model arabaya binen dört arkadaş macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ancak çok geçmeden aralarındaki problemler gün yüzüne çıkar ve acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Kenar mahallelerde yaşayan birçok genç gibi içlerinde tuttukları öfke, kompleks, travma ve utanç etrafa yayıldıkça, patlamaya hazır olan tek şeyin turbo motor olmadığı anlaşılır.
Kara Ayin: Kara Ayin, oğlunun ruhu ile iletişim kurmak için bir ayine katılan acılı bir annenin yaşadıklarını konu ediyor. Küçük oğlunun 5 yıl önce ortadan kaybolmasının ardından suçluluk duyan bir anne, hayatına devam etmekte zorlanır. Suçluluk duygusunun altında ezilen acılı anne, oğlunu geri getirmenin yolunu arar. Bu sırada ona, beklenmedik bir fırsat sunulur. Kadın, oğlunun ruhu ile iletişime geçebilmek için ona sunulan ayine katılmaya karar verir. Ancak ayine katılmanın bir bedeli vardır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.