Bu sergiye girmek için çıplak insanların arasından geçmek şart!

Kraliyet Akademisi'ndeki Marina Abramović sergisine girmek isteyenler iki çıplak modelin arasından sıkışarak geçiyor.

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Bu sergiye girmek için çıplak insanların arasından geçmek şart! - Resim: 1

Britanya’nın başkenti Londra’da Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki (Royal Academy of Arts) Sırp performans sanatçısı Marina Abramović sergisinin ziyaretçileri, sergiye girebilmek için iki çıplak modelin arasından sıkışarak geçiyor.

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Bu sergiye girmek için çıplak insanların arasından geçmek şart! - Resim: 2

T24'ün aktardığına göre, Kraliyet Akademisi'nin sergilerden sorumlu başkanı Andrea Tarsia, iki çıplak sanatçının arasına girmenin, bileti olanları, "çıplaklık ile cinsiyet, cinsellik ve arzu arasında bir yüzleşmeye" zorladığını söyledi.

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Bu sergiye girmek için çıplak insanların arasından geçmek şart! - Resim: 3

Ayrıca sergide, çıplak sanatçıların arasına sıkışmaktan rahatsız olanlar için ayrı bir giriş de bulunuyor.

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Bu sergiye girmek için çıplak insanların arasından geçmek şart! - Resim: 4

Bu eser, ilk kez 1977'de Abramović ve o zamanki Alman partneri Ulay tarafından sahnelenmiş; ikili, bir kapı aralığında birbirine yakın durarak ziyaretçileri aralarından geçmeye zorlamıştı.

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