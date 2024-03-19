Bu hafta vizyona girecek filmler belli oldu
Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 22 Mart Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.
Ahmet Kapucu yönetmenliğinde vizyona girecek Sevmek Yüzünden, beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesini konu ediniyor. Ayça Ayşin Turan, sürekli anlatılan beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan İdil’i canlandırırken, Serhat Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen Ömer’e hayat veriyor.
Haftanın bir diğer korku filmi Queen Mary'nin Laneti (Haunting of the Queen Mary), Long Island'a kalıcı olarak demirlenen ve perili olduğuna inanılan ünlü “The Queen Mary” gemisinin korkutucu hikayesini konu ediniyor. Fotoğrafçı çift Anne ve Patrick Caulder, küçük oğulları Lukas ile birlikte ünlü ve tarihi yolcu gemisi Queen Mary'ye bindiklerinde gizemli bir olaylar zincirini harekete geçirirler. Birdenbire kendilerini korkunç bir terörün ortasında bulan aile, yavaş yavaş ortaya çıkan gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Lüks yolcu gemisinin görkemli geçmişi pek çok şiddete dayanmaktadır…
Ahmet Kapucu yönetmenliğinde vizyona girecek Sevmek Yüzünden, beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesini konu ediniyor. Ayça Ayşin Turan, sürekli anlatılan beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan İdil’i canlandırırken, Serhat Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen Ömer’e hayat veriyor.
Haftanın korku filmlerinden Hüddam 4: Ahmer, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin hayatına odaklanıyor. Uzun süredir çocuk sahibi olmak isteyen bir Erdem ile Gonca, çocuk sahibi olmak için her yolu deneseler de bir türlü sonuç alamazlar. Bu durum üzerine çift, son çare olarak bir hocaya gitmeye karar verir. Cafer adında bir hocadan yardım alan çift, hayallerine kavuşacakları günü beklemeye başlarlar. Onlar ne kadar bebeklerine kavuşmak isteseler de bu çocuğun doğmaması Erdem ve Gonca için daha hayırlı olacaktır.c
Kerem Bursin, İrem Helvacıoğlu ve Nazan Diper’li kadrosuyla vizyona girecek Eflatun, bir adamın sesine aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediyor. Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemşiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Sean Durkin’in üstlendiği Demir Pençe (The Iron Claw), Demir Pençe, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında tarih yazan Von Erich kardeşlerin hikayesini konu ediniyor. Başarılı bir güreşçi olan Fritz Von Erich, oğullarının da kendisi gibi başarılı olmaları için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygular. Kardeşler, koçları olan babalarının gölgesinde sporda zirveye tırmanırlarken, tüm aile çalkantılı olaylara ve güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Cesur Balina Katak (Katak: The Brave Beluga), büyük olduğunu kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir balinanın hikayesini konu ediniyor. Kanada'daki St. Lawrence Nehri'nin sularında huzur içinde yaşayan genç bir balina olan Katak, hala gri olduğu için arkadaşlarının zorbalığına uğrar. Katak, büyüdüğünü kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için Büyük Kuzey'e tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca ölümcül canavarlarla karşılaşan ve beklenmedik arkadaşlar edinen Katak, bu süreçte cesur olmak için büyük olmaya gerek olmadığını öğrenir.