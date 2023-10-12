Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor
13 Ekim Cuma günü 9 yeni film, sinema tutkunlarının beğenisine sunuluyor. İşte, 13 Ekim Cuma günü vizyona girecek filmler...
Güven Bana: Tefeciye borçlu olan Özcan ve Sercan, borçlarını ödemek için 150 bin Tl alacakları oldukları Müslüm dayılarının yanına gider. Dayıları tam parayı ödeyeceği sırada kalp krizi geçirerek ölür. Bu durum üzerine Özcan ve Sercan, dayılarının cebinden kendilerine ait olan parayı alıp, borçlarını ödemek için tefeciye giderler. Ancak burada onları büyük bir sürpriz bekler. Borçlarını ödeyecekken paranın sahte olduğunu öğrenen kardeşler, sahte paradan kurtulmak için onu aldıkları yere bırakmaya karar verir. Parayı bırakmak için cenaze evine gelen kardeşler, kendilerini bir maceranın içinde bulur.
Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde: Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde, zorla tutulan serçe sürüsünü kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan serçe Richard'ın hikayesini konu ediyor. Sevimli bir serçe olan Richard, sürüye yeni yolculuğunda liderik edemeyeceğini öğrenir. Bu durum üzerine Richard, tek başına uçmaya karar verir. Macera dolu yolculuğunda yeni serçelerle tanışan Richard, onlardan sürünün bir tavus kuşu tarafından zorla tutulduğunu öğrenir. Onları kurtarmak için harekete geçen Richard, bunun için gizemli bir şehrin sırrını çözüp, tavus kuşunun istediği hazineyi bulmak zorundadır.
Zübeyde, Analar ve Oğullar: Film, Zübeyde Hanım'ın oğlu Mustafa Kemal ile olan diyaloğu ve Mustafa Kemal'in bir direnişin lideri olma yolunda ilerlerken gösterdiği dirayeti anlatıyor. Yapım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız annesi Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini gözler önüne seriyor.
Sur'da Devran: Beyaz bir güvercinin peşine takılan üç arkadaşın yol hikayesi anlatılmakta. Titi, Dodo ve Şaşo 90’lı yılların sonunda Diyarbakır’ın merkezinde, Sur’da yaşayan üç yakın arkadaştır. Kentin ve dönemin olanakları daha fazlasına imkan tanımadığından günü kurtarmaya çalışarak yaşarlar. Yerel dilin ve kültürün hakim olduğu hikaye, üç gençten Titi’nin yaşamına odaklanır. Titi evinin damında güvercin beslemektedir. Dodo ve Şaşo ile birlikte bir gün bir yarışma için güvercinleri serbest bırakırlar. Hava koşulları değişince bıraktıkları güvercinler geri dönmez. Buna çok üzülen 3 arkadaş kara kara ne yapacaklarını düşünürken yanlarına beyaz güvercin gelir. Ayağında bir telefon numarası yazılı olan bu güvercin, onların yaşamlarında -daha çok Titi’nin yaşamında- yepyeni bir pencere açar.
Keriz Parası: Film, 2021 yılının başında gerçekleşen ve bir Reddit forumunda alevlenip Wall Street'e büyük bir darbe vurmaya kadar giden GameStop vakasını konu ediniyor. Keith Gill, tüm birikimini GameStop hisselerine yatırarak ve bununla ilgili paylaşımlar yaparak yaşayan sıradan bir adamdır. Sosyal medyadaki paylaşımları patlayınca hem kendisinin hem de çevresindeki herkesin hayatı etkilenir. Bir hisse senedi tüyosu harekete dönüştüğünde, herkes zengin olur; ta ki milyarderler karşılık verene ve her iki tarafın da dünyası alt üst olana kadar.
Tehlikeli Sular: Film, annesi ve onun yeni erkek arkadaşıyla bir açık deniz tatiline çıkan Rose'un, yelkenlilerine bir grup silahlı adamın saldırması sonrası başından geçenleri konu ediniyor. Annesi ve onun erkek arkadaşıyla tekne gezisine çıkan Rose gezileri esnasında Derek'in gizli sırlarını öğrenir. Aynı zamanda bir grup silahlı kişiler tarafından rehin alınınca işler sarpa sarmaya başlar.
Bir Tutam Karanfil: Yaşlı bir mülteci, karsının cenazesini defnedebilmek için küçük torununu da yanına alarak tabutla yola çıkar. Ancak kimse tabutla gezen iki mülteciyi araçlarına almaz. Yaya olarak yola devam etmeye çalışsalar da bir süre sonra sürünlenmelerden kaynaklı tabut kırılmaya başlar. Yolculuk boyunca hayata tutunmak ve cenazeyi taşınmak için verdikleri çaba, ikisinin arasındaki buzların eriyip, birbirlerine bağlanmalarını sağlar.
Zuhur: Cinn-i Ayin: Zuhur: Cinn-i Ayin, karanlık geçmişe sahip olan bir eve taşınan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Ünlü koleksiyoner Barbaros ve ailesi, yıllar önce bir falcının şüpheli ölümü nedeniyle mühürlenen bir eve taşınır. Evle ilgili anlatılanlara aldırış etmeyen Barbaros, evlerinin arkadasındaki yıllarca kitli kalan alanı temizlerken falcıya ait olan eşyalar bulur. Eşyaları karıştırırken arasında "şeytan heykeli" bulan Barbaros, onu çok beğenir ve koleksiyonuna eklemek için evine götürür. Barbaros'un şeytan çağırma ve cinlere insan kurban etme gibi ritüeller için kullanılan bu heykeli eve getirmesiyle gücü yeniden harekete geçer.
Durdurulamaz: Bir bankanın üst düzey yöneticisinin arabasında bomba olduğunu öğrenmesiyle gelişen olaylar konu ediniyor. Matt Turner, Berlin'de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanıdır ve yükselen finans kariyeri ile aile sorumlulukları arasında gidip gelmektedir. Bir sabah çocuklarını okula götürürken, Matt gizemli bir sesten bir telefon alır: koltuğunun altında bir bomba vardır ve belirli birtakım görevleri hızlıca yerine getirmezse patlayacaktır. Şehirde yüksek hızda bir kovalamaca esnasında arabalarının içinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak ve bir gün içinde ortaya çıkan gizemi çözmek için zamana karşı bir yarışta yabancıların giderek daha tehlikeli hale gelen talimatlarını takip etmek zorundadır.