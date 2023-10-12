Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor

Sur'da Devran: Beyaz bir güvercinin peşine takılan üç arkadaşın yol hikayesi anlatılmakta. Titi, Dodo ve Şaşo 90’lı yılların sonunda Diyarbakır’ın merkezinde, Sur’da yaşayan üç yakın arkadaştır. Kentin ve dönemin olanakları daha fazlasına imkan tanımadığından günü kurtarmaya çalışarak yaşarlar. Yerel dilin ve kültürün hakim olduğu hikaye, üç gençten Titi’nin yaşamına odaklanır. Titi evinin damında güvercin beslemektedir. Dodo ve Şaşo ile birlikte bir gün bir yarışma için güvercinleri serbest bırakırlar. Hava koşulları değişince bıraktıkları güvercinler geri dönmez. Buna çok üzülen 3 arkadaş kara kara ne yapacaklarını düşünürken yanlarına beyaz güvercin gelir. Ayağında bir telefon numarası yazılı olan bu güvercin, onların yaşamlarında -daha çok Titi’nin yaşamında- yepyeni bir pencere açar.