Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor

Sympathy for the Devil: Nicolas Cage’in dikenli boyalı alev kırmızısı saçları, keçi sakalı ve kertenkele tarzı ceketiyle adeta şeytana benzediği ve akıl almaz bir performansa imza attığı ‘Sympathy for the Devil’ de usta aktöre başrolde Joel Kinnaman eşlik ediyor. Kinnaman filmde, doğum sancısı çeken karısına yetişmek üzere Las Vegas bölge hastanesine giden kendi halinde bir adam olan David’i canlandırıyor. Ancak Cag’in zorla arabasına binmesiyle gecesi tam anlamıyla kabusa dönüyor.