Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor
Sinemalarda üçü yerli 8 yeni film vizyonda. Oscarlı oyuncu Tilda Swinton’ın ikili rolde yer aldığı "Sonsuz Sır" ve usta aktör Nicolas Cage'in oynadığı, İngiliz rock grubu Rolling Stones’un şarkısından alan ‘Sympathy for the Devil’ yapımları öne çıkıyor.
Sonsuz Sır: "Hatıra" ikilemesi ile bilinen yönetmen Joanna Hogg’un senaryosuna da imza attığı yarı otobiyografik filmi ‘Sonsuz Sır’, yönetmenin aslında bir devam filmi niteliğinde.Oscarlı oyuncu Swinton’ın başrolünü üstlendiği gizemli drama filmi, boş bir otel haline gelen eski evlerine döndükleri zaman, saklı kalan sırlarla yüzleşen anne ve kızının hikâyesini konu alıyor. Filmde hem Julie hem de Rosalind rolüne hayat veren Swinton geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşiyor.
Sympathy for the Devil: Nicolas Cage’in dikenli boyalı alev kırmızısı saçları, keçi sakalı ve kertenkele tarzı ceketiyle adeta şeytana benzediği ve akıl almaz bir performansa imza attığı ‘Sympathy for the Devil’ de usta aktöre başrolde Joel Kinnaman eşlik ediyor. Kinnaman filmde, doğum sancısı çeken karısına yetişmek üzere Las Vegas bölge hastanesine giden kendi halinde bir adam olan David’i canlandırıyor. Ancak Cag’in zorla arabasına binmesiyle gecesi tam anlamıyla kabusa dönüyor.
Kaçakçılar: Güney Koreli yönetmen Seung-wan Ryu’nun, Kim Hye-su, Yum Jung-ah, Zo In-sung gibi oyuncuların rol aldığı, suç aksiyon türündeki ‘Kaçakçılar’ filmi de, denizden geçinen bir ailenin çevreye fabrikaların kurulması sonrası mecburen başladıkları kaçakçılık işinin boylarını aşan bir seviyeye gelmesini konu ediniyor.
Bulutların Üstünde: Bu haftanın yerli yapımlarından olan Deniz Çınar’ın ‘Bulutların Üstünde’ komedisi de, çalıştığı gazeteye haber yapmak için yola çıkan Gökhan’ın ıssız bir arazide aracının bozulması ve ardından gizemli bir yabancı ile tanışıp çaresizlikten peşine takılması sonucu ikilinin başından geçen olayları anlatıyor. Cemal Hünal, Ruhi Sarı, Kerim Aydemir gibi oyuncuların rol aldığı filmin çekimleri Uşak’ta gerçekleşti.