Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor

Her Şeye Rağmen: Her Şeye Rağmen, dibe vurmak kadar yıldızlara yükselmenin de münkün olduğu hayatta, soğukkanlılıkla hedeflere yürümenin önemini konu ediyor. Sevgisiz ve şiddet dolu bir ortamda büyüyen genç bir adam, hayata sıfırdan başlar. Kariyer basamaklarını teker teker tırmanan adam, dünya çağında bir network ustası olur. Ancak o, çocukluk yaralarıyla yüzleşmenin yükünü ömür boyu omuzlarında taşır. Filmde, her ne kadar zor olsa da hayatta aşılamayacak hiçbir engel olmadığı gözler önüne seriliyor.