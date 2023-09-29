Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor
Sinemada bu hafta 7 yeni film vizyona girecek. 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar’a “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne vizyona giren yapımlar arasında yer alıyor. İşte vizyondaki filmler:
Kalp Estetiği: Konservatuarlı ve yetenekli bir adam olan Timuçin, ne kadar başarılı olsa da bir türlü başrol alamaz. Rollerin başarıyla altında kalkabilecek olmasına rağmen, dış görünümü nedeniyle baş rolleri alamaz. Timuçin’in rahatsız olduğu oyunculardan Burak ise yeteneği olmamasına rağmen yakışıklılığı ile başrolleri kapar. Başarılı bir estetik cerrah olan Op.Dr Elvan Bayraktar ile birlikte olan Burak, aşklarını basından ve en yakınlarından gizli yaşar. Bir gün Elvan’a kimsesiz çocuklarla için düzenlenen “Hayatı Güzelliştir” adlı bir sosyal yardım kampanyasına destek için teklif gelir. Teklifi kabul eden Elvan, kampanya kapsamında kısa filmler çekileceği için projede Burak’ın da olmasını ister. Burak’a kampanyayı anlatan Elvan, kampanya sonrasında sevgili olduklarını hatta yakında evleneceklerini basına açıklamayı teklif eder. Burak ise ilişkilerini basına açıklamayı henüz düşünmemektedir ve zamanı olmadığını belirterek kampanyaya tek katılmasını söyler. Bu durumun ardından yaşanan trajik bir olayla Elvan ve Timuçin’in yolu kesişir. Bir ay sürecek olan kampanyada birlikte çalışan Timuçin ve Elvan, birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulur. Onlar, birbirlerinin tamamen zıttı olsalar da zamanla birbirlerine aşık olurlar. Burak’ın bu durumdan şüphelenmesiyle işler karmaşık bir hal alır.
Kuru Otlar Üstüne: Kuru Otlar Üstüne, ücra bir kasabada yaptığı zorunlu görevini tamamlayıp tayin olmayı bekleyen bir öğretmenin hikayesini konu ediyor. Genç bir öğretmen olan Samet, Doğu Anadolu'da zorunlu görevini yapmaktadır. Onun en büyük hayali, zorunlu hizmetini tamamlamasının ardından İstanbul'a tayin olmaktır. Ancak onun hayatı, meslektaşı Kenan ile bir kız öğrenci tarafından asılsız olarak tacizle suçlanmasıyla altüst olur. Kendisini bir anda büyük bir sıkıntının içinde bulan Samet için işler, kendisine yardımcı olabilecek meslektaşı Nuray ile tanışmasıyla değişir.
Paw Patrol: Süper Film: Paw Patrol: Süper Film, süper güçler kazanan Paw Patrol üyelerinin maceralarını konu ediyor. Büyülü bir meteor Macera Şehri’ne çarptığında beklenmedik şeyler olur. Çarpan meteorun etkisi ile PAW Patrol yavruları süper güçler elde ederek Süper Köpekçiklere dönüşür. Ekibin en küçük üyesi olan Skye, elde ettiği güçler ile rüyaları gerçekleşir. Bu sırada yavruların ezeli rakibi olan Humdinger hapisten çıkar ve süper güçleri çalmak için çılgın bir bilim insanı ve iki kötü adam ile anlaşır. Artık Macera Şehri büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Süper Köpekçikler çok geç olmadan onları durdurmak için zorlu bir maceraya atılır.
Her Şeye Rağmen: Her Şeye Rağmen, dibe vurmak kadar yıldızlara yükselmenin de münkün olduğu hayatta, soğukkanlılıkla hedeflere yürümenin önemini konu ediyor. Sevgisiz ve şiddet dolu bir ortamda büyüyen genç bir adam, hayata sıfırdan başlar. Kariyer basamaklarını teker teker tırmanan adam, dünya çağında bir network ustası olur. Ancak o, çocukluk yaralarıyla yüzleşmenin yükünü ömür boyu omuzlarında taşır. Filmde, her ne kadar zor olsa da hayatta aşılamayacak hiçbir engel olmadığı gözler önüne seriliyor.