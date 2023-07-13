Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor

Cinnas: Cinnas, cinler tarafından ele geçiren bir eve giden İlkin ve arkadaşlarının yaşadıklarını konu ediyor. Günlerdir anlam veremediği rüyalar gören İlkin, rüyaların üstünde bıraktığı etki nedeniyle babasının ve dedesinin kaybolduğu eski eve gitmek ister. Annesi İlkin'in bu isteğine karşı çıksa da, o kimseyi dinlemez ve arkadaşlarıyla birlikte eve gider. Eve vardıklarında başlarda her şey normal gözükür ancak çok geçmeden bir takım tuhaflıklar meydana gelir. Yaşanan korkunç olayların ardından İlkin ve arkadaşları, evin şeytani ruhlar ve cinler tarafından ele geçirildiğini öğrenir. Evde geçirdikleri gece İlkin ve arkadaşları için kabusa dönüşür.