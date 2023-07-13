Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor
7 yeni film, 14 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşuyor. İşte, o filmler:
Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm: Görevimi Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.
Semur 4: Mahşer: Semur 4: Mahşer, kendisine miras kalan evi satmaya çalışırken, kendisini korkunç olayların içerisinde bulan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Hiç kimsesi olmayan, yalnız bir yaşam süren Ozan, bir gün kendisine bir evin miras kaldığını öğrenir. Barkın, paraya ihtiyacı olduğu için evi kısa süre içerisinde satmaya çalışır. Satış işlemleri için yanına bir arkadaşını da alan Ozan, işlemlerin uzaması üzerine geceyi evde geçirmeye karar verir. Ancak onların sabaha çıkması neredeyse imkânsızdır.
Cinnas: Cinnas, cinler tarafından ele geçiren bir eve giden İlkin ve arkadaşlarının yaşadıklarını konu ediyor. Günlerdir anlam veremediği rüyalar gören İlkin, rüyaların üstünde bıraktığı etki nedeniyle babasının ve dedesinin kaybolduğu eski eve gitmek ister. Annesi İlkin'in bu isteğine karşı çıksa da, o kimseyi dinlemez ve arkadaşlarıyla birlikte eve gider. Eve vardıklarında başlarda her şey normal gözükür ancak çok geçmeden bir takım tuhaflıklar meydana gelir. Yaşanan korkunç olayların ardından İlkin ve arkadaşları, evin şeytani ruhlar ve cinler tarafından ele geçirildiğini öğrenir. Evde geçirdikleri gece İlkin ve arkadaşları için kabusa dönüşür.
Resif: Kanlı Takip: Resif: Kanlı Takip, yaşadığı kötü günleri ardında bırakmak için gittiği tatilde korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan genç bir kız ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Kız kardeşinin korkunç cinayetine tanık olan Nic, iyileşmesine yardımcı olması için arkadaşlarıyla birlikte bir kano ve dalış macerası yaşamaya karar verir. Tropik bir tatil beldesine giden gençler, keşiflerine sadece saatler kala büyük beyaz bir köpekbalığı tarafından takip edilir ve saldırıya uğrar. Hayatta kalabilmek için arkadaşlarıyla birlikte hareket eden Nic’in, travma sonrası stresinin üstesinden gelmesi, korkularıyla yüzleşmesi ve canavarı öldürmesi gerekmektedir.