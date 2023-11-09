Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor

The Marvels: 2019 yapımı Captain Marvel'dan sonra ilk kez bir MCU filminin merkezinde göreceğimiz Carol Danvers, yani Captain Marvel, yeni film The Marvels'ta evreni tehdit eden bir tehlikeye karşı Ms. Marvel dizisinin ana karakteri Kamala Khan ve WandaVision ile MCU'ya adım atan Monica Rambeau ile güçlerini birleştiriyor. Carol Danvers yani Captain Marvel, despot Kree tarafından çalınan kimliğini geri kazanır ve Yüce Zeka’dan intikam alır. Ancak yaşanan beklenmedik bir olay sonucu Carol, dengesi bozulmuş bir dünyanın yükünü sırtlanır. Görevi gereği bir Kree devrimcisine bağlı anormal bir solucan deliğine gönderilmesi, hayatını tamamen değiştirecektir. Burada Carol’un güçleri, bir Jersey City hayranı olan Kamala Khan yani Ms. Marvel ve Carol’ın ayrı düştüğü yeğeni S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau ile karışır. Bu sürpriz üçlü birlikte hareket ederek kainatı kurtarmaya çalışacaktır.