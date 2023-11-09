Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor
5 yeni film, 10 Kasım Cuma günü vizyona giriyor. İşte o filmler...
Seni Görüyorum: Film, evlerinden İstanbul'a gelip burada kendilerine farklı hayatlar kuran üç kardeş Kaan, İbrahim ve Tankut'un hikâyesini konu ediniyor.
The Marvels: 2019 yapımı Captain Marvel'dan sonra ilk kez bir MCU filminin merkezinde göreceğimiz Carol Danvers, yani Captain Marvel, yeni film The Marvels'ta evreni tehdit eden bir tehlikeye karşı Ms. Marvel dizisinin ana karakteri Kamala Khan ve WandaVision ile MCU'ya adım atan Monica Rambeau ile güçlerini birleştiriyor. Carol Danvers yani Captain Marvel, despot Kree tarafından çalınan kimliğini geri kazanır ve Yüce Zeka’dan intikam alır. Ancak yaşanan beklenmedik bir olay sonucu Carol, dengesi bozulmuş bir dünyanın yükünü sırtlanır. Görevi gereği bir Kree devrimcisine bağlı anormal bir solucan deliğine gönderilmesi, hayatını tamamen değiştirecektir. Burada Carol’un güçleri, bir Jersey City hayranı olan Kamala Khan yani Ms. Marvel ve Carol’ın ayrı düştüğü yeğeni S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau ile karışır. Bu sürpriz üçlü birlikte hareket ederek kainatı kurtarmaya çalışacaktır.
Troller Hep Beraber: İki film boyunca süren gerçek dostluk, amansız flörtleşmeden sonra Poppy ve Branch artık resmen, nihayet, bir çiftler! Birbirlerine yakınlaştıkça Poppy, Branch’in gizli bir geçmişi olduğunu fark eder. Bir zamanlar dört erkek kardeşi Floyd, John Dory, Spruce ve Clay ile birlikte favori erkek müzik grubu fenomeni BroZone’daymış. Ama Branch’in kardeşi Flloyd, müzik yeteneklerinden dolayı bir çift kötü pop star karakteri - Velvet and Veneer— tarafından kaçırılınca Branch ve Poopy, diğer kardeşlerle yeniden bir araya gelmek ve Flloy’u pop kültür bilinmezliğinden bile daha kötü bir kaderden kurtarmak üzere korkunç ve duygusal bir yolculuğa çıkarlar.
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası: Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel'in hikâyesini anlatıyor.
Aslan Hürkuş 3: Anka Adası: Film, Hürkuş, Aslan ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının etrafa yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan drone’lara karşı mücadelesini anlatıyor. Anka bilimsel çalışmalar yapan Fikret adlı bir bilim insanıyla Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Yanında teknik işleri halleden, tesiste bir nevi otomasyon kolu olarak kullanılan on dördü küçük, biri büyük toplam on beş drone vardır. Anka ve Fikret’in yürüttüğü çalışmalar adaya bir gök taşının düşmesiyle alt üst olur. Gök taşının yaydığı manyetik alan sayesinde drone’lar canlanır ve tüm drone’lar Anka’ya karşı cephe alır. Drone’ların lideri Yusufçuk, Anka dahil tüm uçan araçları kendi emrine almak ister. Diğerlerine Anka’yı yakalaması için emir verir. Onlardan kaçarken hasar gören Anka’nın imdadına Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Bir grup çocuğun, uçuk kaçık bir bilim adamının ve iki uçan aracın drone’ları durdurması için ilk başta iş birliği yapmayı öğrenmeleri gerekir.