Bu cuma vizyonda yer alacak filmler belli oldu

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye'ye layık görülen Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall), annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. Dağlarda her şeyden uzak bir yaşam süren Sandra ve ailesinin hayatı Samuel’ün bir gün evlerinin önünde ölü bulunmasıyla karmaşık bir hal alır. Bir yıl sonra mahkeme duruşmasında çiftin oğlu Daniel annesinin aleyhine açılan mahkeme duruşmasına katılır…