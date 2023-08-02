Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu! Neler var neler...
Sinemada vizyonda olan filmlerin yanı sıra sinemaseverlerin merakla beklediği yeni filmler de bu Cuma vizyona girecek... İşte vizyona girecek filmler!
Sinemada Barbie ve Oppenheimer rüzgarı devam ederken, bu Cuma merakla beklenen yeni filmler vizyona girecek.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Meg 2: Çukur (Meg 2: The Trench), Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem), Nefes Alma (Old Man), Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor (The Awakening of the Mini World), Venüs'te Görüşürüz (See You on Venus), Mir Anka, Rubinin Ailesi (El Ruby House), Başkalarının Çocukları (Other People's Children), Şeytanın Düşmanı (The Pope's Exorcist) ve John Wick: Chapter 4 filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Gerilimi ve aksiyonu bir araya getirmeyi başaran Meg 2: Çukur (Meg 2: The Trench), tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediniyor. Araştırma ekibinin görevleri, kötü niyetli bir maden operasyonu nedeniyle sekteye uğrar. Hayatta kalmak için tehlikeli bir savaşa dahil olmak zorunda olan ekip, zamana karşı yarışırken acımasız yırtıcıları zekalarıyla alt etmeye çalışır.
Virginia Gardner, Alex Aiono ve Rob Estes’in oyuncu kadrosunda bulunduğu Venüs'te Görüşürüz (See You on Venus), ölmekte olan 18 yaşındaki bir kızın biyolojik annesinin izini sürmek için Avrupa'ya gitmesini konu ediniyor. Yolculukta kendisine eşlik etmesi için genç bir adamı ikna eden Mia, bir süre sonra bu genç adama aşık olur. Çıktıkları yolculuk ve aşkları sayesinde hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu yolda öğreneceklerdir.