Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu! Neler var neler...

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Meg 2: Çukur (Meg 2: The Trench), Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem), Nefes Alma (Old Man), Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor (The Awakening of the Mini World), Venüs'te Görüşürüz (See You on Venus), Mir Anka, Rubinin Ailesi (El Ruby House), Başkalarının Çocukları (Other People's Children), Şeytanın Düşmanı (The Pope's Exorcist) ve John Wick: Chapter 4 filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.