Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu! Korkudan, aksiyona birçok film seyircisiyle buluşacak

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlker Çavga’nın üstlendiği Rahha, bin yıldır bir büyünün altında kalan bir kral ile kraliçenin üzerindeki bu büyünün kalkmasını konu ediniyor. Ölümünden sonra karısının başka bir kral ile birlikte olmasını istemeyen kral, bu durumun gerçekleşmesini önlemek için define cinlerinin atası ve en tehlikelisi olan Rahha‘ya düğününde eşine hediye ettiği bileziği sunarak bir anlaşma yapar. Bitirme tezi için paranomal bir olayı kaydetmek isteyen bir grup arkadaşsa Afyonkarahisar'da bu bileziği bulunca işler karmaşıklaşır. Öfkelenen Rahha gruba musallat olur…