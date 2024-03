Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu! Korkudan, aksiyona birçok film seyircisiyle buluşacak

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Hayali (Imaginary), Emanet, Hayatımız Roman, Rahha, Geride Kalanlar (The Holdovers), Tetikçi (Freelance), Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya (Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away), The Albanian Virgin, Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları (Ernest and Celestine: A Trip to Gibberitia), Hatır (Memory) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İşte 8 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları: