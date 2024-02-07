Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu! İşte o filmler...
Bu Cuma sinemaseverlerin merakla beklediği birbirinden ilginç filmler vizyona girecek. Sinemaseverler filme doyacak. İşte 9 Şubat'ta vizyona girecek filmler.
Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu. Korkudan komediye, bilim kurgudan drama birçok ilgi çekici film izleyicisiyle buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan, Zavallılar (Poor Things), Harika Kanatlar (Super Wings), İyi Bir Aile Değiliz, Mihrez 3: Cin Bebek, MK Ultra: Gizli Dosyalar gibi merakla beklenen birçok film izleyicisiyle buluşacak.
İşte bu Cuma vizyona girecek filmler:
· "Türkler Çıldırmış Olmalı" filminin devam halkası olan Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan’ın yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen Murat Aslan oturuyor. Senaryosunda Murat Aslan'ın imzasının olduğunu, bu kez Mavi Vatan’ın savunulmaya çalışıldığı filmin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Yeşim Salkım gibi isimler yer alıyor.
· Haftanın bilim kurgu türündeki filmlerinden Zavallılar (Poor Things), bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Trajik bir şekilde ölen Bella, sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.
· Senaristliğini ve yönetmenliğini Joseph Sorrentino’un üstlendiği MK Ultra: Gizli Dosyalar, 1960'ların başlarındaki kötü şöhretli CIA ilaç deneylerini yapan, bilimsel sınırları zorlayan parlak bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini konu ediniyor. Psikiyatr Ford Strauss’ın çalıştığı akıl hastanesinde merkezi istihbarat teşkilatı CIA, insan denekler üzerinde çalışmalar yapar. CIA’in yürüttüğü bu gizli deneylerin yapıldığı kurumu yönetmek zorunda kalan Ford, kendisini ahlaki ve bilimsel bir çelişkinin içinde bulur. Çok geçmeden Ford, yapılan bu operasyonun illegal olduğunu keşfeder…
· Engin Akyıldırım yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın korku filmlerinden Mihrez 3: Cin Bebek, çocuklarının doğumundan sonra esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Yeni evlenen bir çift olan Selma ve Muzaffer, gizemli bir doğum ile çocuklarına kavuşur. Ancak bu doğum geçmişte yaşanan esrarengiz bazı olayların habercisidir. Çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından hem aile içerisinde hem de yaşadıkları köyde bazı esrarengiz olaylar meydana gelir ve çok geçmeden büyük bir lanet başlar. Lanet köye yayılır ve cin bebek doğar…
· İzleyicileri kahkaha tufanına sokacak haftanın komedi filmlerinden İyi Bir Aile Değiliz, Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak ve Derya Karadaş’lı kadrosuyla vizyona giriyor. Babalarının beklenmedik ölümünden sonra kendilerini türlü olayların içerisinde bulan bir aile, cenazeyi kaybeder. Cenazeyi bulmak için harekete geçen ailenin ve çevresindeki herkes; ilaçlarını kullansa iyi biri olan kuzen Hızır, yardımseverliği ile insanları rahatsız eden diğer kuzen Sinan, ailenin ayaklı gazetesi Çiçek, iş birlikçi kapıcı başta olmak üzere ailenin diğer garip üyeleri babasını kaybetmenin acısını yaşayan Murat’ı çileden çıkarır.
· Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Harika Kanatlar (Super Wings), dünyanın kahramanları Harika Kanatlar’ın arkadaşları Fei’yi partiye ulaştırma mücadelesini konu ediniyor. Jett'in en hızlı jetini kullanan kahramanlar, Şehir Şakacısı Billy Willy'nin kötü planları ile karşı karşıya kalırlar. Annesinin kaçırılması üzerine Fei, Jett ile birlikte harekete geçer ve ipuçlarını takip eder. Harika Kanatlar ekibinin yardıma gelmesiyle birlikte macera başlar. Harika Kanatlar, Jett ve Fei ile birlikte mücadele ederek uzayda başlayan savaşı kazanmaya çalışır.