Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu!
Bu Cuma vizyona girecek filmler açıklandı. Korkudan komediye, romantik komediden drama birçok ilgi çekici film izleyicisiyle buluşacak.
Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Efsane, Sadık Ahmet, Aşk Mevsimi, Argylle: Gizli Casus, Öğretmenler Odası (The Teachers' Lounge), Hannas 2 ve Bars filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
İşte bu Cuma vizyona girecek filmler:
· İlker Çatak yönetmenliğinde vizyona giren Almanya yapımı Öğretmenler Odası (The Teachers' Lounge), öğretmenliğe yeni başlayan bir kadının okulda karşılaştığı hırsızlık olayıyla mücadelesini konu ediniyor. Hâlâ bozulmamış idealizmiyle hırsızlık olayını araştırmaya başlayan matematik öğretmeni Carla, özellikle meslektaşları, ebeveynler ve öğrenciler arasında bir anlayış eksikliği ile karşılaşır. Asıl şüphelinin de Oskar değil onun annesi olduğunu öğrendiğindeyse ideallerinin gerçekle pek de örtüşmediğini fark eder…
Senaristliğini Mert Dikmen’in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Yonat’ın yaptığı Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu ediniyor. 1947 yılında Gümülcine’de doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini tamamlayarak doktor olur. Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılması üzerine Dr. Sadık Ahmet, siyasi bir mücadeleye girişir.
· Haftanın korku filmlerinden Hannas 2, ailelerinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçmaya karar veren bir çiftin yaşadıklarını konu ediniyor. Ali ve Jale, ilişkilerini ailelerine açıkladıklarında beklenmedik bir tepki ile karşı karşıya kalırlar. Aileleri onların ilişkisine kesinlikle karşıdır. Ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçmek istemeyen Ali ve Jale, şehir dışına kaçmaya karar verirler. Bir tanıdıklarının evinde kalan Ali ve Jale, burada paranormal olaylar yaşamaya başlar…
· Selçuk Aydemir yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Efsane, izleyicileri başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt’un paylaştığı bir kahkaha tufanına davet ediyor. Sadık, Çorum’da ailesiyle birlikte binlerce yıllık aile geleneğini sürdürerek yoğurtçuluk yapar. Yoğurtları yapan ve yoğurtların sırrını tek bilen kişi olan ailenin büyüğü dede, bir yaz günü kar yağmasıyla bu sırrı aileye açıklamak zorundadır. Birbirine küs olan İkiz kardeşler Sadık ve Özgür, dedelerinden el alıp yoğurdun sırrını öğrenebilmek için amansız bir mücadeleye girişir.
· Yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu Aşk Mevsimi, gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman geçtikçe nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Şirin ve Ali Yaman’ın hikayesi onlar henüz çok gençken Bozcaada’da başlar. Ancak geçen yılların ardından ilişkileri içinden çıkılmaz bir hal alır. Farklı zamanlarda aşk mevsimine kapılan Şirin ve Ali’nin hisleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez.
· Henry Cavill, Bryce Dallas Howard ve Samuel L. Jackson’lı kadrosuyla vizyona girecek Argylle: Gizli Casus, kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir casus hikayesini konu ediniyor. Hafıza kaybı yaşayan bir romancı, yavaş yavaş hafızasını geri kazanır ve adının Argylle olduğunu, bir zamanlar dünya çapında bir casus olduğunu hatırlar. Bu durumun ardından Argylle, kendisini dünyayı dolaşmasına neden olacak bir maceranın içinde bulur…