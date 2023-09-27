Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu!
Cuma günü birbirinden farklı pek çok izleyicisiyle buluşacak. İşte vizyona yeni girecek filmler...
Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu. Birbirinden farklı türde yerli ve yabancı film izleyicisiyle buluşacak. İşte vizyona girecek filmlerin listesi…
Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Nihan Büyükağaç’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Her Şeye Rağmen, hayatın en dip ve en zirve noktalarının görüldüğü bir vazgeçmeme hikâyesi anlatıyor. Kariyer basamaklarını teker teker tırmanan genç bir adam, dünya çağında bir network ustası olur. Ancak o, çocukluk yaralarıyla yüzleşmenin yükünü ömür boyu omuzlarında taşır. Filmde, her ne kadar zor olsa da hayatta aşılamayacak hiçbir engel olmadığı gözler önüne seriliyor.
Haftanın bir diğer animasyon filmi Kare Takımı: Gizemli Ada, müzik yarışmasına hazırlanırken bir anda ortadan kaybolan aile üyelerinin peşine düşen Çayırlar ve Misketler'in hikayesini konu ediniyor. Filmde, “renkli notalar müzik yarışmasına” katılan, birbirlerinden ve yaptıkları müzikten hoşlanmayan Çayırlar ve Misketler ailelerinin en küçük üyelerinin adada kaybolmasıyla olaylar daha karmaşık bir hal alıyor.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Paw Patrol: Süper Film (Paw Patrol: The Mighty Movie), süper köpekçiklerin Macera Şehri’nin güvenliğini sağlamak için içerisine girdikleri mücadeleyi anlatıyor. Şehre büyülü bir meteor çarpması sonucu süper güçlere sahip olan köpekçikler, ezeli rakipleri Humdinger ile yüzleşmek zorunda kalırlar. Şehrin güvenliği bu mücadelenin sonucuna bağlıdır