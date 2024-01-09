Bu cuma sinemada kahkaha var: Vizyona girecek 6 film belli oldu

Tay 2: Ebabil Takımı

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu ediniyor. En büyük hayali annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmak olan Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur.