'Bihter' filminde Nihat ve Bülent'i kimin oynayacağı belli oldu

Ziyagil ailesinin küçük oğlu “Bülent” rolüne de Mert İnce hayat verecek.

Senaryosunu Merve Göntem'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu filmin kesinleşen oyuncuları ve canlandıracakları karakterler şöyle: