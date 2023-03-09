'Bihter' filminde Nihat ve Bülent'i kimin oynayacağı belli oldu
Çekimlerinin 21 Mart'ta başlaması planlanan "Bihter" filminde Nihat Önal ve Bülent Ziyagil karakterlerini canlandıracak oyuncular belli oldu.
Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" adlı eserinden uyarlanacak "Bihter" filminde, Bülent Ziyagil ve Nihat Önal karakterlerini canlandıracak oyuncular belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hilmi Önal'ın oğlu ve Peyker Yöreoğlu'nun eşi "Nihat Önal"ı, Mertcan Tekin canlandıracak.
Ziyagil ailesinin küçük oğlu “Bülent” rolüne de Mert İnce hayat verecek.
Senaryosunu Merve Göntem'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu filmin kesinleşen oyuncuları ve canlandıracakları karakterler şöyle:
TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.