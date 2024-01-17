Beyazperdede bu hafta: Birbirinden farklı filmler seyirciyle buluşuyor
Sinemada bu hafta Queen Rock Montreal, Lohusa, Ördeklerin Göçü (Migration), Afacanlar Kampta ve Kardeş Takımı gibi filmler vizyona girecek.
Sinema dünyasında bu hafta 5 farklı film vizyona girecek.
Vizyona girecek filmler arasında Queen Rock Montreal, Lohusa, Ördeklerin Göçü (Migration), Afacanlar Kampta ve Kardeş Takımı gibi yapımlarda bulunuyor.
Komediden bilim kurguya, konserden animasyona önemli yapımların beyazperdeden seyirciyle bulacağı filmler için biletler satışa çıkarıldı.
Paribu Cineverse’ün hazırladığı bu hafta vizyona girecek filmler listesi şöyle:
Queen Rock Montreal
18 Ocak Perşembe günü vizyona girecek Queen Rock Montreal, Saul Swimmer yönetmenliğinde Queen grubunun 1981 yılındaki Montreal konserini izleyiciyle buluşturuyor. Konserde Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ve John Deacon'lı müzik grubu Queen'in "We Will Rock You," "Somebody To Love," "Under Pressure," "Bohemian Rhapsody," "Another One Bites the Dust," ve "We Are The Champions" gibi unutulmaz hitleri yer alıyor.
Lohusa
Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu haftanın komedi filmlerinden Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu’nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?
Afacanlar Kampta
Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan Afacanlar Kampta, dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı maceraları konu ediniyor. Kamp alanına gelen Amerikalı bir belgesel ekibi, botanik bahçesi ile ilgilenir. Ayağı kırılan Saffet Dede’nin yerine kampın sorumluluğunu üstlenen Emirhan ve kamptaki diğer çocuklar, belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğunu fark ederler ve aralarında zorlu bir macera başlar…
Kardeş Takımı
Haftanın bir diğer komedi filmi Kardeş Takımı, anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Anne ve babalarının dünyanın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalıştığını öğrenen 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür…
Afacanlar Kampta
Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan Afacanlar Kampta, dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı maceraları konu ediniyor. Kamp alanına gelen Amerikalı bir belgesel ekibi, botanik bahçesi ile ilgilenir. Ayağı kırılan Saffet Dede’nin yerine kampın sorumluluğunu üstlenen Emirhan ve kamptaki diğer çocuklar, belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğunu fark ederler ve aralarında zorlu bir macera başlar…
Ördeklerin Göçü (Migration)
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ördeklerin Göçü (Migration), aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini konu ediniyor. Anne Page, çocuklarına dünyayı göstermeyi istediği için ailenin babası Mack’i New York üzerinden tropikal Jamaika’ya göçmeye ikna eder. Ancak kış için güneye giden ailenin planları kısa süre ters gider. Bu süreç onların yeni arkadaşlar edinmelerine ve birbirleri hakkında yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olur.