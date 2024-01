Beyazperdede bu hafta: Birbirinden farklı filmler seyirciyle buluşuyor

Queen Rock Montreal

18 Ocak Perşembe günü vizyona girecek Queen Rock Montreal, Saul Swimmer yönetmenliğinde Queen grubunun 1981 yılındaki Montreal konserini izleyiciyle buluşturuyor. Konserde Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ve John Deacon'lı müzik grubu Queen'in "We Will Rock You," "Somebody To Love," "Under Pressure," "Bohemian Rhapsody," "Another One Bites the Dust," ve "We Are The Champions" gibi unutulmaz hitleri yer alıyor.