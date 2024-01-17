Beyazperdede bu hafta: Birbirinden farklı filmler seyirciyle buluşuyor

Kardeş Takımı

Haftanın bir diğer komedi filmi Kardeş Takımı, anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Anne ve babalarının dünyanın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalıştığını öğrenen 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür…

Afacanlar Kampta

Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan Afacanlar Kampta, dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı maceraları konu ediniyor. Kamp alanına gelen Amerikalı bir belgesel ekibi, botanik bahçesi ile ilgilenir. Ayağı kırılan Saffet Dede’nin yerine kampın sorumluluğunu üstlenen Emirhan ve kamptaki diğer çocuklar, belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğunu fark ederler ve aralarında zorlu bir macera başlar…