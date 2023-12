Beyazperde de bu hafta: İşte vizyona girecek filmler

Yeni yıl öncesi beyazperde de birçok film bu hafta vizyona girerek izleyicisi ile buluşuyor.

Bu cuma vizyona girecek filmler arasında,"Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom), Cenazemize Hoş Geldiniz, Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri, Kadınlara Mahsus, Ferrari, Orman Çetesi: Dünya Turu (The Jungle Bunch: World Tour), Kimetsu No Yaiba - On Stage Mugen Train Arc ve Aniden" gibi yapımlar var.

Paribu Cineverse ile birlikte 22 Aralık Cuma haftasının vizyona girecek filmler şöyle: