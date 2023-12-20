Beyazperde de bu hafta: İşte vizyona girecek filmler

Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom)

Haftanın aksiyon filmlerinden Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom), Jason Momoa, Patrick Wilson ve Amber Heard’lı usta oyuncu kadrosuyla Aquaman'in intikam arayışı içinde olan Black Manta ile olan savaşını konu ediniyor. Güçlü bir düşmanla karşı karşıya olan Aquman, onu yenebilmek için Atlantis'in eski Kralı olan hapisteki kardeşi Orm ile ittifak kurmaya karar verir. İki üvey kardeş, krallıklarını koruyup, dünyayı büyük bir yıkımdan kurtarmak için bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmak zorundadır…