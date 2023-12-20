Beyazperde de bu hafta: İşte vizyona girecek filmler
22 Aralık Cuma günü 8 yeni film beyazperdeye taşınıyor. Yerli ve yabancı, vizyona girecek filmleri sizler için sıraladık.
Yeni yıl öncesi beyazperde de birçok film bu hafta vizyona girerek izleyicisi ile buluşuyor.
Bu cuma vizyona girecek filmler arasında,"Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom), Cenazemize Hoş Geldiniz, Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri, Kadınlara Mahsus, Ferrari, Orman Çetesi: Dünya Turu (The Jungle Bunch: World Tour), Kimetsu No Yaiba - On Stage Mugen Train Arc ve Aniden" gibi yapımlar var.
Paribu Cineverse ile birlikte 22 Aralık Cuma haftasının vizyona girecek filmler şöyle:
Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom)
Haftanın aksiyon filmlerinden Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom), Jason Momoa, Patrick Wilson ve Amber Heard’lı usta oyuncu kadrosuyla Aquaman'in intikam arayışı içinde olan Black Manta ile olan savaşını konu ediniyor. Güçlü bir düşmanla karşı karşıya olan Aquman, onu yenebilmek için Atlantis'in eski Kralı olan hapisteki kardeşi Orm ile ittifak kurmaya karar verir. İki üvey kardeş, krallıklarını koruyup, dünyayı büyük bir yıkımdan kurtarmak için bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmak zorundadır…
Cenazemize Hoş Geldiniz
Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde vizyona giren komedi filmi Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. 4 yıldır sevgili olan İrem ve Ozan, nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar. İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir.
Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri
Haftanın komedi filmlerinden Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri, hayatına birini almaya hazırlanan Salim'in bu süreçte yaşadığı maceraları konu ediniyor. Salim’in yalnızlığına çözüm bulan muhtar, Salime ile Salim’i baş göz etmek üzereyken kaza sonucu hayatını kaybeder. Muhtarın memleketine yolculuğa çıkan Salim ve Salime’nin başına trajikomik olaylar gelir.
Kadınlara Mahsus
Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu senaryosunu ise Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı Kadınlara Mahsus, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesini konu ediniyor. Hayatlarındaki erkeklerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşayan, artık kendilerini büyük bir çıkmazda hisseden birbirini tanımayan 8 kadın, kadınlara mahsus olan bir kampta bir araya gelir. Kendileri için yeni bir dünya kurmaya çalışan kadınlar, içlerinden birinin kocasının metresine ve oğluna sahip çıkmak zorunda kaldıklarında bildikleri her şeyi unuturlar.
Ferrari
Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesinin anlatıldığı Ferrari, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi konu ediniyor. 1957 yılında Enzo Ferrari, eşi Laura ile birlikte sıfırdan inşa ettikleri şirketin iflasla karşı karşıyadır. Bir yandan kariyerindeki bu sorunla uğraşırken bir yandan da fırtınalı bir evlilik, bir oğullarının yası ve diğerinin tanınmasıyla mücadele eder. Hayatının bu zorlu sürecinde Enzo Ferrari, kayıplarını karşılamayı umarak sonunda ikonik yarış Mille Miglia'ya katılmaya karar verir...
Orman Çetesi: Dünya Turu (The Jungle Bunch: World Tour)
Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek Orman Çetesi: Dünya Turu (The Jungle Bunch: World Tour), büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını konu ediniyor. Orman, gizemli bir düşman tarafından suyla temas ettiğinde patlayan, pembe bir madde ile kaplanmıştır. Bu duruma bir çözüm bulunabilmesi için Orman Çetesi'nden yardım talep edilir. Ormanlarını bu büyük tehlikeden kurtarmak için harekete geçen kahramanlar, Kuzey Kutbu’ndan Uzak Doğu’ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.