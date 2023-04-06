Beyaz perdede hareketli hafta: İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler

Muhabbet, Moskova’nın kenar mahallerinden birindeki bir bakkalda canını dişine takarak çalışmakta, geceleri de burada kalmaktadır. Birlikte çalıştığı diğer yasadışı göçmenler gibi ona da emeği karşılığında tek ruble dahi ödenmemekte, molaya çıkmasına dahi izin verilmemektedir. Bakkalın sahibi, yeni doğmuş oğlunu elinden aldığında Muhabbet'in de canına tak eder; çaresizliğin ve korkusunun üstesinden gelerek özgürlüğünü kazanır, diğerlerini kurtarır, ancak Rusya’dan ayrılmak zorunda kalır. Anavatanı Özbekistan’a dönen Muhabbet, çocuğunu ne pahasına olursa olsun geri almak için mücadele etmeye başlar. “Galyanovo kölelerinin” 2016’da ortaya çıkan gerçek hikâyelerinden uyarlanan Convenience Store (Mahalle Bakkalı), çağdaş köleliğin dehşet verici yanlarını gerçekçi yaklaşım ve müthiş bir görsellikle aktarıyor. Convenience Store, sinema okumadan önce Rusya’da göçmen işçi olarak çalışan Taşkent doğumlu yönetmen Michael Borodin’in ilk filmi. Film, dünya prömiyerini yaptığı Berlinale Panorama bölümünden C.I.C.A.E Ödülü ile döndü ve Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi