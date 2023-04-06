Beyaz perdede hareketli hafta: İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler
Dramdan bilim kurguya, maceeradan korkuya ve gerilime önemli yapımlar bu hafta sonu vizyonda olacak. Sinemaseverler cuma günü farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell’in başrollerini paylaştığı Hayalet Suikastçi (Assassin), gizli bir görev sırasında arkadaşı öldürülünce adaleti sağlamak için gizli operasyona sızan elit bir askerin hikâyesini konu ediyor. Film Valmora’nın, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat etmesi ve sonrasında başından geçenleri beyaz perdeye taşıyor.
Muhabbet, Moskova’nın kenar mahallerinden birindeki bir bakkalda canını dişine takarak çalışmakta, geceleri de burada kalmaktadır. Birlikte çalıştığı diğer yasadışı göçmenler gibi ona da emeği karşılığında tek ruble dahi ödenmemekte, molaya çıkmasına dahi izin verilmemektedir. Bakkalın sahibi, yeni doğmuş oğlunu elinden aldığında Muhabbet'in de canına tak eder; çaresizliğin ve korkusunun üstesinden gelerek özgürlüğünü kazanır, diğerlerini kurtarır, ancak Rusya’dan ayrılmak zorunda kalır. Anavatanı Özbekistan’a dönen Muhabbet, çocuğunu ne pahasına olursa olsun geri almak için mücadele etmeye başlar. “Galyanovo kölelerinin” 2016’da ortaya çıkan gerçek hikâyelerinden uyarlanan Convenience Store (Mahalle Bakkalı), çağdaş köleliğin dehşet verici yanlarını gerçekçi yaklaşım ve müthiş bir görsellikle aktarıyor. Convenience Store, sinema okumadan önce Rusya’da göçmen işçi olarak çalışan Taşkent doğumlu yönetmen Michael Borodin’in ilk filmi. Film, dünya prömiyerini yaptığı Berlinale Panorama bölümünden C.I.C.A.E Ödülü ile döndü ve Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi
Fantastik film tutkunlarını sinemaya çekecek Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), ünlü rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un sinema uyarlaması, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikâyesini konu ediniyor. John Francis Daley ve Jonathan Goldstein’ın yönetmenliğinde vizyona giren film, büyüleyici bir hırsız ve bir grup maceracının kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir soyguna girişmesi ve işlerinin ters gitmesi serüvenini anlatıyor.
Gasp: Sema eşinin onu aldattığını düşünür ve bir büyücüye gidip eşine büyü yaptırır. Bir süre sonra bu hoca kanserden ölür ve eski evini artık cinler ele geçirmiştir. Mustafa ve Sema çiftinin Cansu, Selim ve Emir adında üç çocukları vardır. Mustafa eski bir ev satın alır ve taşınırlar. Bu ev büyücünün evidir.