Beyaz perdede hareketli hafta: İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler

Kestik Babacım, film çekmeye çalışan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaş olan yönetmen Erman, senarist Ceyhun ve oyuncu Berkay, bir film çekmeye karar verir. Ancak bu süreç onların düşündüğünden farklı ilerleyecektir.