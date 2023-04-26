Beyaz perde çocukları cezbedecek: İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler

Dram, gerilim ve polisiye türlerini bir arada barındıran Karanlık Gece, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kolektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Filmde, gezgin bir müzisyen olan İshak’ın 7 yıl önce bir parçası olduğu linç olayı ile yeniden yüzleşmek zorunda olması anlatılıyor.