Beyaz perde çocukları cezbedecek: İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler
Sinemaseverleri bu hafta sonu birbirinden farklı yerli yapımlar ile buluşacak. Çocukları animasyonlar beyaz perdede beklerken Nejat İşler'in de kadrosunda yer aldığı Oregon Gaye ve Hakan’ın İstanbul yolculuğu ile dikkatleri çekiyor.
Ailece izlenebilecek filmler arasında yerini alan Büyük Macera: Hazine Peşinde, Ahmet Toklu yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, aynı mahallede yaşayan dört arkadaşın eski bir hazine haritası bulmalarıyla mahallenin sevilen babaannesinin yaşadığı evi kurtarmak için zorlu bir maceraya girişmelerini konu ediniyor.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Elif ve Arkadaşları Kapadokya, bir grup öğrenci çocuğun Kapadokya’daki serüvenlerini konu ediniyor. Çocuklar, yaptıkları Kapadokya gezisinde Peribacalarının efsanesi olan gökyüzünde yaşayan Perişler’i öğrenirler. Bu efsaneyi o kadar severler ki gökyüzüne çıkmanın ve Perişler'le tanışmanın hayalini kurarlar…
Dram, gerilim ve polisiye türlerini bir arada barındıran Karanlık Gece, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kolektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Filmde, gezgin bir müzisyen olan İshak’ın 7 yıl önce bir parçası olduğu linç olayı ile yeniden yüzleşmek zorunda olması anlatılıyor.
Nejat İşler, Serkan Çayoglu ve Özgür Emre Yıldırım’lı oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Oregon, sinemaseverleri 95 dakikalık bir yolculuğa çıkartıyor. Filmde, Bodrum’da hayatlarını sürdüren Gaye ve Hakan’ın yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek için İstanbul’a gelmeleri ve İstanbul’da başlarından geçenler anlatılıyor.